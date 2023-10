Empreendedor viaja o Brasil ensinando técnica para aplicar dreads em pessoas calvas

Criado em uma família de cabeleireiros e trancistas, o empreendedor Lucas Preto é o nome por trás dos baldlocs, técnica de dreadlocks pensada especificamente para pessoas calvas. No comando da Africarioca, barbearia localizada em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, Lucas lançou o projeto Africarioca na Estrada, iniciativa que irá visitar diferentes estados do País para promover o treinamento de profissionais locais, com objetivo de movimentar o setor regional e compartilhar o conhecimento sobre a técnica.



Apesar de tentar fugir do ramo da estética e seguir a carreira de músico, Lucas seguiu trabalhando no negócio da família. O insight surgiu em 2020, enquanto realizava um atendimento. “Um cliente queria muito fazer os dreadlocks tradicionais, mas a calvície dele impedia de realizar esse sonho. Foi quando tive a ideia de usar próteses para cobrir a área calva, levamos mais de 12 horas criando o que seriam os primeiros baldlocs”, lembra sobre o início. “No momento que finalizamos, entendi que tinha algo muito grande diante de mim e que trazer isso para o mundo impactaria a vida de muitas pessoas”, reflete Lucas.

Os meses seguintes foram de aprimoramento das técnicas, o que, segundo o empreendedor, segue na sua rotina. “Existem inúmeros tipos de calvície, seja com graus mais leves ou mais intensos, então precisamos estar constantemente atualizados e pensando em formas de entregar o melhor resultado possível”, afirma Lucas.



O procedimento não utiliza nenhum tipo de cola, apenas uma técnica de agulha, como nos dreadlocs tradicionais, mas com aplicações pensadas especificamente para cada cliente. Lucas destaca ainda que, por ser uma técnica com agulhas, o procedimento acaba estimulando o crescimento de cabelo, inclusive nas áreas afetadas pela calvície. “A maioria dos casos de calvície inicia entre 17 e 24 anos e faz com que, ainda no fim da adolescência, as pessoas tenham que começar a usar boné, raspar a cabeça todos os dias ou utilizar de artifícios para esconder a queda de cabelo. Isso vai drenando a autoestima, a autoimagem”, reflete o empreendedor, com muito orgulho do trabalho realizado pela Africarioca.





“ Quando acontece a revelação no final, tem cliente que começa a gargalhar se admirando, que chora de emoção ao se reconhecer , ao se deparar com uma nova versão. É muito emocionante presenciar isso”, admite. O valor para aplicação dos baldlocs custa a partir de R$ 2 mil e contato pode ser feito pelo Instagram (@africarioca_conceito).



Em Porto Alegre, o empreendedor irá realizar treinamento com os profissionais do Studio Dreads Roots, além de outros deadmakers que reservaram treinamento exclusivo para os dias 20 e 21 de outubro, quando a iniciativa estará na capital gaúcha. Os valores para mentoria podem variar dependendo das condições financeiras dos profissionais que demonstram interesse. "Nós buscamos montar planos personalizados, reduzindo o valor e o tempo da mentoria para se encaixar no orçamento de cada pessoa", explica.

Além do Rio Grande do Sul, a Africarioca já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, mas pretende expandir a atuação ainda mais em território nacional no próximo ano, com a meta de visitar até 15 estados. “Também temos como meta a abertura de franquias em médio e longo prazo, e estamos estudando uma variação da técnica para contemplar mulheres que sofrem com alopecia de forma mais agressiva”, revela Lucas.