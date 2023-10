Com Monique Evelle, do Shark Tank, evento reúne tecnologia, criatividade e inovação no Instituto Caldeira

19 Outubro 2023

A iniciativa é uma parceria do MECA com o Instituto Caldeira e trará convidados de diferentes nacionalidades para debater sobre os temas

Porto Alegre recebe, no próximo sábado (21), mais uma edição do MECA (Caldeira), evento multicultural que busca reunir, em um só dia, diferentes aspectos dos universos da tecnologia, criatividade, inovação, cultura e comportamento. A iniciativa é uma parceria do MECA com o Instituto Caldeira e trará convidados de diferentes nacionalidades para debater sobre os temasEstão confirmados nomes como Charles Watson, educador, pesquisador e palestrante motivacional britânico, que trabalha com uma abordagem provocativas e às vezes desconcertantes, e Monique Evelle, fundadora da Inventivos, investidora no Shark Tank Brasil e presente na lista Forbes 30 Under 30, que irá debater sobre o atual momento do empreendedorismo brasileiro e as ligações dos negócios com a crescente das inteligências artificiais.Além deles, Marcelo Lobianco (CEO da Fast Company), Juan Pablo Boeira (PhD em inteligência artificial), Felipe Amaral (Head do Campus Caldeira), Greg Manne (Gerente Sênior de Seleção e Divulgação Global para Rise) e Nohoa Arcanjo (Co-fundadora e Líder de Growth da Creators LLC) são outros nomes já confirmados.