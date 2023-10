Meca chega em Porto Alegre com festival multicultural em novo formato

MECA, responsável pelo já consagrado festival MECA (Inhotim), apresenta mais um evento. Marcado para este sábado (21), junto ao Instituto Caldeira (Tv. São José, 455), a plataforma criou o MECA (Caldeira), uma experiência em um formato inédito no 4º distrito, que vai reunir os universos da tecnologia, criatividade, inovação, cultura e comportamento. Ingressos disponíveis no site , responsável pelo já consagrado festival, apresenta mais um evento. Marcado para este sábado (21), junto ao(Tv. São José, 455), a plataforma criou o, uma experiência em um formato inédito no 4º distrito, que vai reunir os universos da tecnologia, criatividade, inovação, cultura e comportamento. Ingressos disponíveis no, a partir de R$ 210,00 no 4° lote.

O line-up musical destaca artistas renomados como Os Mutantes, Gaby Amarantos, Perotá Chingó, Johnny Hooker e Alto da Maravilha, bem como novos talentos nacionais e internacionais, como Julia Mestre, As Aventuras, Dingo, L'Homme Statue, Mélissa Laveaux, Onda Vaga, Getúlio Abelha e Silvana Estrada.

No Palco Caldeira, nomes como Charles Watson e Monique Evelle encabeçam uma discussão e reflexões sobre o empreendedorismo brasileiro e as ligações dos negócios com as inteligências artificiais. Além deles, Marcelo Lobianco, Juan Pablo Boeira, Felipe Amaral, Greg Manne e Nohoa Arcanjo são outros nomes confirmados.

Para completar a experiência, a NotCo, foodtech global e principal referência de alimentos à base de plantas, apresenta o NotBar, o seu bar de drinks. Além da experiência sensorial, será possível adquirir peças de roupas da coleção da NotCo com a Desgosto, que foi um grande sucesso no MECA Inhotim (MG) e MECA Jardim (SP).