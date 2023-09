Com lançamento de aplicativo, Instituto Caldeira inicia semana de imersão em inovação e tecnologia em Porto Alegre

Com expectativa de receber até oito mil pessoas, a Semana Caldeira inicia nesta segunda-feira (18) no Instituto Caldeira de Inovação e ocorre até sexta-feira (22). O objetivo do evento é oferecer uma imersão voltada para as principais temáticas que cercam o ecossistema empreendedor e inovador do Estado.



São mais de 65 atividades oferecidas ao longo da semana e 70 palestrantes confirmados, com nomes nacionais e internacionais. “O objetivo da semana é ampliar o repertório da comunidade do Caldeira com o que diz respeito aos conteúdos, temas e discussões que estão quentes no mundo da tecnologia e inovação. E, talvez, fazendo uso desses conteúdos, a gente consiga aproximar os membros para uma rede de relacionamentos e oportunidades de troca, um intercâmbio ao longo de uma semana ”, define Pedro Valério, CEO do instituto.

A edição é a segunda do evento, que ocorreu pela primeira vez no ano passado, como forma de celebrar o primeiro ano de operação do Caldeira. Agora, o objetivo é tornar a programação anual, reunindo a comunidade durante uma semana de diferentes pautas e conteúdos. “Tivemos uma palestra de uma professora de Harvard falando sobre gestão de dados dentro do processo pedagógico, e, antes disso, teve uma palestra de filosofia, então é conseguir misturar os temas que já temos uma pré-disposição na área com aqueles que nem imaginamos, mas, por vezes, é muito útil para criar mais competitividade dentro das organizações”, acredita Pedro.



Com programações temáticas, o primeiro dia de evento foi voltado para a educação, e teve nomes como Kathryn Parker Boudett, professora sênior de educação e diretora do Data Wise Project em Harvard, que falou sobre a importância dos dados para o sistema educacional. “Sinto que estou em família aqui, com pessoas que também acreditam na importância da educação para mudar o mundo”, declarou Kathryn.



Além de dar início a Semana Caldeira, a segunda-feira também foi marcada por um lançamento no hub de inovação. A partir de hoje, o Instituto Caldeira conta com um aplicativo próprio, disponível para sistema Android e IOS. “Desde o início, o Caldeira tem a perspectiva de ser uma plataforma que conecta pessoas e difunde conteúdos, e isso acontecia muito bem no mundo físico, através do hub. O aplicativo surge para, de alguma maneira, oferecer esse conjunto de oportunidades e valores no digital”, define Pedro. O app conta com ferramentas como chat e reserva de espaços até transmissão de eventos que ocorrem no instituto. “Chamamos de Caldeiraflix, fazendo essa brincadeira com Netflix, porque é uma curadoria de conteúdos que tornam as nossas empresas e nossos profissionais mais competitivos”, pontua o CEO.

LEIA TAMBÉM > Instituto Caldeira é líder do Movimento Tech no Rio Grande do Sul

A semana abordará temas como inovação, ecossistema empreendedor, inteligência artificial e dados, com pitchs todos os dias. A inscrição é exclusiva para a comunidade caldeira e pode ser feita pelo Sympla de forma gratuita.