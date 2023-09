Instituto Caldeira é líder do Movimento Tech no Rio Grande do Sul

O Movimento Tech, fundo nacional de investimento social para a formação de jovens em áreas da tecnologia, agora tem o Instituto Caldeira como líder gaúcho da iniciativa. Anunciado no evento anual da MovTech, a parceria coloca o instituto como responsável pelas iniciativas e programas do movimento no Rio Grande do Sul.



“Somos o primeiro hub local, representando o movimento no sul do Brasil. Nosso objetivo aqui é disseminar todas as oportunidades do movimento ao máximo de pessoas da região Sul , para saberem que a iniciativa existe e se inserirem neste cenário”, declara Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira.



O Movimento Tech, que tem como mantenedores o iFood e XP, financia e organiza projetos voltados para jovens em diferentes áreas da tecnologia, tendo como foco a empregabilidade dessas pessoas no mercado. A alta demanda de profissionais nas áreas da tecnologia, como mostra o relatório da Brasscom, atinge o setor a nível nacional. Segundo o relatório, mais de 700 mil novas vagas devem surgir até 2025 e exigirão que os profissionais estejam capacitados e atualizados.

O Caldeira já atua, desde 2019, na formação de jovens talentos, mas enxerga a iniciativa como uma oportunidade para expandir a atuação à nível nacional e internacional. “Nossa expectativa é contribuir para o movimento nacional nessa formação e empregabilidade de pessoas no mundo da tecnologia, o que viemos fazendo fortemente no RS neste último ano”, afirma Felipe, que ressalta a importância de iniciativas como o MovTech para a criação de novas oportunidades e, principalmente, novos talentos. “Precisamos que empresas e investimentos venham para o RS, temos uma grande concentração de talentos sendo formados aqui para atuar no ramo”, garante.