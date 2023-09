Com foco na inovação, Panvel completa 50 anos e projeta faturamento de R$ 5 bilhões

Um dos maiores nomes na indústria farmacêutica do Brasil completou meio século de operação neste ano. Criada em 1973, a partir da união de duas redes farmacêuticas da época, a gaúcha Panvel atua há 50 anos com o objetivo de proporcionar saúde e bem-estar para a clientela.

Muitas mudanças e desafios marcaram a história da empresa ao longo dos anos. Desde a superação nos tempos de inflação, troca de moedas até negociações da marca na Bolsa de Valores. O que não mudou, no entanto, foi a atenção ao mercado e, principalmente, ao cliente, cuidados esses que resultaram em uma marca pioneira no seu segmento. É isso que garante o diretor executivo de operações da Panvel, Roberto Coimbra.

Parte do organograma da empresa há mais de 20 anos, Roberto define a rede como inovadora. Com quase 20% do faturamento da empresa representado por vendas online, contabilizando site e aplicativo, a Panvel aposta na modernização aliada à uma experiência harmônica. "A competição é forte, precisamos nos atualizar, mas manter a essência da loja, é isso que nos diferencia. Trazemos a inovação no digital, no serviço clínico e continuamos inovando em produtos, em experiência de compra . Sabemos o que nos trouxe até aqui, mas temos que seguir atentos ao mercado, ao cliente", ressalta.

Desde 1989, a Panvel conta uma linha própria de produtos, que, hoje, inclui mais de 1 mil itens e representa 7% das vendas da marca. Em 1998, aderiu às vendas online e, mais recentemente, em 2020, incorporou serviços clínicos, como vacinas e execução de exames rápidos em farmácias. "Faz pouco mais de um mês que a Anvisa publicou uma RDC validando exames em farmácias, e a Panvel já está lá, inovadora, com um portfólio de testes e exames disponíveis", destaca. Durante a pandemia de Covid-19, a rede foi parceira da Prefeitura de Porto Alegre na testagem de pessoas.

O que iniciou com 33 lojas no Rio Grande do Sul, hoje conta com quase 600 unidades espalhadas pelo sul e sudeste do País. E, de acordo com Roberto, ainda há muito mais espaço a ser explorado. "O Brasil tem mais de 120 mil farmácias hoje. Se olhar pelo número, pode achar que não tem espaço para mais, mas nós entendemos que sim. Nossa proposta de valor é diferenciada. Se ainda não tem Panvel em uma certa localidade, com certeza tem oportunidade para nós", assegura.

Uma das características que, para o executivo, faz com que a empresa siga acumulando bons números ano após ano, é o desenvolvimento de novos projetos. Uma das iniciativas que mais orgulha o diretor é a Troco Amigo, projeto que incentiva os clientes da marca a doarem o troco de suas compras para instituições parceiras, como a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, além de entidades no interior do Estado. "Já foram quase R$ 16 milhões destinados para hospitais e instituições sociais. Tu precisas confiar na marca para doar o teu dinheiro assim, então isso é muito o reflexo da ética que nós cultivamos", reflete. Neste ano, a iniciativa passa a receber também troco em pagamentos feitos por cartão de crédito e débito. "A tendência é arrecadar quase o dobro do que arrecadamos no ano passado", projeta Roberto.

Lançado no ano passado, o programa de uso contínuo é uma das mais recentes novidades da marca. A iniciativa busca oferecer benefícios a pacientes que realizam tratamento para doenças crônicas, com ofertas mais vantajosas de compra, além de contar com conteúdos informativos. "Entendemos que a farmácia é um lugar de relacionamentos, ela vai se relacionar com os indivíduos ao longo da vida inteira. Então, a ideia do programa é poder oferecer condições de a pessoa manter um tratamento e ter acesso a mercadoria, além de agregar conteúdo, trazer informação", explica Roberto. A cada compra de um medicamento de uso contínuo realizada em uma loja Panvel, o cliente estará legível para descontos progressivos. A lista de medicamentos inclusos no programa pode ser acessada no site da rede (panvel.com).

Com a transformação constante do varejo, Roberto afirma que pode ser um desafio manter-se fiel ao segmento. "Às vezes, dá uma ânsia, uma vontade de fazer mais isso, mais aquilo, de ampliar, entrar em outro mercado, mas, quanto tu percebes, já parece um minimercado, uma loja de conveniência. Nosso objetivo é habitar o segmento da saúde, bem-estar e beleza, aliado a parte clínica, que também entendemos como um grande valor para o consumidor", destaca.

O centro de distribuição da marca no RS, localizado em Eldorado do Sul, é responsável por abastecer cerca de 400 unidades no Estado, além do atacado, que atende farmácias de outras redes. A logística é o grande diferencial do espaço, que opera pela manhã, tarde e noite. "Nossa operação é muito rápida. Nossos medicamentos têm rastreabilidade do início ao fim. É tudo automatizado, são mais de 5 mil canais de separação. Se entra pedido para repor estoque, vai para a separação, passa pela ilha de pedidos, checagem e é transportado para as lojas", ressalta Diego Flores, diretor de logística. Por dia, o centro envia cerca de 500 mil unidades de produtos para farmácias do Estado.

A previsão é que a marca encerre 2023 com 60 novas lojas abertas ao longo do ano e um faturamento de R$ 5 bilhões. Atualmente, o grupo Panvel emprega cerca de 10 mil pessoas. Para os próximos anos, o objetivo segue sendo a expansão, mas, como afirma Roberto, em um ritmo saudável de crescimento.