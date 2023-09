Aplicativo que pretende ser a bússola do rolê, conectando bares a clientes, chega em Porto Alegre

Foi a partir de uma oportunidade no mercado que os amigos e sócios Gabriel Moresco e Cristian Macan pediram demissão dos seus empregos para se arriscarem no empreendedorismo. Há um ano, a dupla criou e lançou o Que Barbada, aplicativo que conecta bares e restaurantes a pessoas.



Natural de Santa Catarina, a dupla viajava muito por conta do trabalho, e a busca por restaurantes para jantar e locais de lazer em outras cidades era sempre uma dificuldade. “Se olhava no Google, a maioria das informações estava desatualizada, e, no Instagram, só conseguia pesquisar se alguém me indicasse e já soubesse o nome do local, senão, nem ficava sabendo da existência”, lembra Cristian sobre o momento em que percebeu a oportunidade.

Lançada em abril de 2022, a primeira cidade cadastrada na plataforma foi Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, município com 181 mil habitantes e, que segundo Cristian, abraçou muito a ideia. “O pessoal aceitou muito. Mas eram dois meninos que saíram da Vegh, empresa muito conhecida aqui, e estavam lançando um aplicativo, então todo mundo abraçou bastante”, lembra o empreendedor. Mas, para comprovar o sucesso da ideia, a dupla deu mais um passo e iniciou a atuação em Criciúma. Com a boa receptividade de outra cidade, iniciaram o processo de franqueamento da marca, expandindo a operação para outras regiões do País.



Apesar de ter iniciado com o objetivo de levar informação sobre estabelecimentos para possíveis consumidores, enquanto estudavam o mercado, os sócios notaram que o Que Barbada poderia ir além. “Conversamos com muitos empreendedores para entender se isso era uma dor, essa captação de público, e vimos que era um descontentamento. Quando contratavam alguém, uma agência, durava entre quatro e seis meses, no máximo, então vimos que também era um problema para eles”, destaca Cristian. Hoje, o aplicativo atua com três tipos distintos de público: os clientes que utilizam o app, os empreendedores cadastrados e o representante do aplicativo em cada região.

Que Barbada em Porto Alegre

A plataforma desembarcou na capital gaúcha em setembro. Em duas semanas de operação, conta com mais de 2 mil porto-alegrenses cadastrados, do total de 25 mil que utilizam o aplicativo. Há três estabelecimentos da Capital cadastrados no app, e outros 10 em negociação. A expectativa é ter, até o fim do ano, pelo menos, 200 parceiros em Porto Alegre.



Cristian reforça que, apesar da marca utilizar uma linguagem jovem e se definir como “a bússola do rolê”, o aplicativo atua com todos os tipos de estabelecimentos, não só com casas de festas. “ Esse rolê não necessariamente se trata de uma balada, mas sim um bar, pub ou restaurante, um lugar para levar o teu cachorro ou um espaço com área kids para ir com as crianças ”, explica.

O objetivo da dupla é que, com o passar do tempo e consolidação da marca no mercado, seja quase que obrigatório para alguém que vai dar um passeio, abrir o aplicativo do Que Barbada e conferir o que está acontecendo na cidade. A expansão, inclusive, está acontecendo mais rápido do que o esperado. “O projeto cresceu bastante e tem pessoas de outros estados entrando em contato para levar o app para outros lugares, e o nome Que Barbada é mais sulista, não faz sentido com atuação em território nacional, então nós vamos mudar, ainda não temos o nome, mas vai acontecer”, adianta Cristian.

Como empreendimentos participam do Que Barbada

Negócios interessados em realizar cadastro podem entrar em contato pelo próprio aplicativo, que conta com uma opção para os estabelecimentos. “É a nossa equipe que vai cadastrar e atualizar as informações do bar ou do restaurante no aplicativo. O proprietário não precisa se incomodar com nada e nós mantemos o mesmo padrão de qualidade”, assegura. É cobrado um valor mensal de R$ 149,90 dos empreendimentos cadastrados.



Apesar de, pelo próprio nome, dar a entender que se trata de um aplicativo de descontos, Cristian reforça que não é o caso. “Às vezes, acham que é uma barbada na questão da promoção, mas não. É uma barbada tu encontrares um local de acordo com as características que tu buscas. Colocar lá que tu queres um restaurante com área kids, cerveja e música ao vivo, e encontrar essas opções perto de ti”, descreve o empreendedor.

Como ser um franqueado do Que Barbada

Já os representantes, afirma o sócio, encontram no aplicativo uma forma de mudar de vida. “São pessoas que sempre quiseram empreender e não sabiam como. Ensinamos tudo para eles. Vai aprender a empreender, a comandar uma empresa. Temos casos de representantes que trabalhavam em bares e restaurantes e, hoje, faturam quase R$ 8 mil mensais com o Que Barbada. É uma transformação significativa na vida dessas pessoas”, reflete.



Interessados em comprar a licença do Que Barbada para operar o aplicativo na sua região podem entrar em contato pelo Instagram (@quebarbadaoficial). Os valores variam entre R$ 15 mil e R$ 100 mil, a depender da região.

Cidades que já contam com o aplicativo

Atualmente, o Que Barbada atua em Santa Catarina, nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Criciúma e Florianópolis. No Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, o aplicativo está disponível em Lajeado.