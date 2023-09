Especializado em pokes e bowls, restaurante de Caxias do Sul é novidade em casarão histórico de Porto Alegre

Wonder Farm acaba de chegar em Porto Alegre. Inaugurado há menos de um mês na Capital, o restaurante busca dar ênfase aos pokes e bowls, itens que chamam a atenção do público pela praticidade e mistura de sabores. O novo espaço está localizado no antigo endereço da acaba de chegar em Porto Alegre. Inaugurado há menos de um mês na Capital, o restaurante busca dar ênfase aos. O novo espaço está localizado no antigo endereço da Urban Farmcy , na rua Hilário Ribeiro, nº 299, no bairro Moinhos de Vento

Mas, antes de abrir as portas em casarão histórico de Porto Alegre, o negócio conquistou – e ainda conquista – a clientela da Serra Gaúcha. A Wonder Farm nasceu em Caxias do Sul , em 2019, encabeçada pelo casal Ingrid Pissaia e Lucas Scopel. O restaurante possui duas unidades na cidade.

A exclusividade ao nordeste do Estado, no entanto, estava limitando o crescimento da marca. “ Nosso desejo é expandir cada vez mais. Estar na Capital é imprescindível, é uma vitrine . O Moinhos de Vento foi a primeira opção, por ter um senso de comunidade”, entende Lucas.

Cardápio do novo restaurante em Porto Alegre

O cuidado com a clientela, aliás, é um dos preceitos da marca. “A ideia é que todo mundo encontre um prato que goste”, percebe o sócio da Wonder Farm. Com alternativas para café da manhã, almoço e janta, o cardápio do novo restaurante em Porto Alegre tem como destaque os pokes e bowls. As opções variam de R$ 55,00 à R$ 92,00.

O brunch especial, servido com drink, salada de frutas, ovos mexidos, café, torrada, croissant e sobremesa, custa R$ 120,00 e também está entre os itens mais pedidos pela clientela. Opções de entradas, pizzas, rolls, wraps e hambúrgueres completam o menu.

Os produtos estão disponíveis para delivery no iFood e no site da Wonder Farm, mas também, claro, são comercializados no casarão histórico do Moinhos de Vento. “A imponência é o que mais impressiona. Ter uma marca em um lugar assim é uma somatória pelos significados que carrega para inúmeras pessoas”, diz Lucas. A nova estrutura recebeu um investimento de R$ 750 mil e tem capacidade para receber cerca de 100 clientes na operação, que conta com 20 funcionários.

A importância de estar na Capital

Os números estabelecem a chegada da Wonder Farm em Porto Alegre. Trata-se de um marco na história do restaurante. “O empreendedorismo não é fácil. Existem diversos desafios na jornada. Mas, quando acontece essa expansão de marca, não tem outro sentimento a não ser de realização”, fala Lucas.

Apesar da concorrência elevada na Capital, o sócio garante bom recebimento do público. “As pessoas são abertas a conhecerem algo novo. A nossa missão é trabalhar para que os clientes saiam daqui satisfeitos”, complementa. A ideia, para os próximos anos, é levar a Wonder Farm para cidades fora do Estado, como São Paulo e Balneário Camboriú.

Informações gerais da Wonder Farm

A Wonder Farm está aberta de terça-feira a sábado, das 10h às 23h. Às segundas e aos domingos, o funcionamento ocorre até às 16h. O novo restaurante está localizado na rua Hilário Ribeiro, nº 299, no bairro Moinhos de Vento.