Grupo Brinox, de Caxias do Sul, protocola pedido de recuperação judicial

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul





Com dívida calculada em R$ 326 milhões, o Grupo Brinox, de Caxias do Sul, protocolou pedido de recuperação judicial. Em nota, a empresa cita como fatores agravantes para a dívida a pandemia da Covid-19, a alta no preço dos combustíveis por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, a escassez de crédito e o aumento da taxa Selic, a partir de 2020, atingindo a liquidez e levando ao aumento do custo de dívida.





No comunicado, a fabricante de utensílios domésticos menciona que a decisão foi tomada buscando proteção judicial adequada para quitar o montante junto aos credores. A intenção da empresa é manter os cerca de 800 postos de trabalho durante todo o processo a fim de manter a normalidade das operações.



No balanço de 2022, o grupo apresentou redução de 15% na receita líquida consolidada, que caiu de R$ 480,6 milhões para R$ 411,6 milhões. Além disso, teve resultado financeiro negativo de R$ 43 milhões, alta de 80%. O lucro líquido de 2021, na ordem de R$ 25 milhões, virou em prejuízo de R$ 31,9 milhões no ano passado.



Nos comentários do balanço, a diretoria já informava que a companhia e suas controladas realizavam análises sobre os possíveis impactos da covid-19, destacando eventuais perdas de crédito, sem risco de não recebimento além daquelas já reconhecidas, e o monitoramento da cadeia de suprimentos da China e demais países fornecedores da companhia. Também menciona o trabalho de aprimoramento da cadeia de supply chain com intuito de garantir o abastecimento de forma rápida e constante.



Com 35 anos de atuação no mercado, a empresa está dentre as maiores fabricantes de produtos domésticos no Brasil. São cerca de 3,5 mil itens ofertados pelas marcas Brinox, Coza e Haus Concept. Além de Caxias do Sul, a empresa tem fábrica no Espírito Santo, criada após o incremento de vendas no início da pandemia.



Desde 2011, o grupo é gerido pelo fundo de investimento privado Southern Cross Group. A planta industrial de Caxias do Sul tem área construída de 41 mil metros quadrados. A operação de Linhares, inaugurada em 2020, com 38 mil metros quadrados, recebeu investimentos iniciais de R$ 50 milhões. Em 2022 passou para uma fase de expansão. As duas unidades empregam em torno de 800 pessoas.



No processo de recuperação judicial, a empresa está representada pelos escritórios TWK e MSC Advogados. Havendo aprovação do processo pelo Judiciário, a Brinox terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial.