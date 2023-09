Iniciativas buscam ajudar empreendedores atingidos pelas enchentes no RS

tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, especialmente a região do Vale do Taquari, despertou o espírito de solidariedade em todo o Estado. Além de iniciativas com o objetivo de recolher doações para os atingidos, com kits de higiene, alimentação e vestuário, ações estão sendo criadas para oferecer auxílio aos empreendedores e empreendedoras impactados pelas enchentes. A recente, despertou o espírito de solidariedade em todo o Estado. Além de, com kits de higiene, alimentação e vestuário, ações estão sendo criadas para oferecer auxílio aos empreendedores e empreendedoras impactados pelas enchentes.

Adote um empreendedor gaúcho

Adote um empreendedor gaúcho. Com mais de 140 mil participantes no grupo, Mauren espera realizar conexões entre empreendedores que necessitam de ajuda e pessoas dispostas a contribuir. "Sei que, nesse primeiro momento, muita gente vai doar rancho, roupas, ajudar neste início, mas queria oferecer algo que fosse mais adiante. Essas pessoas perderam seus negócios, sua forma de sustento", destaca a comunicadora.



O objetivo da iniciativa é alcançar os empreendedores atingidos para que eles possam solicitar o que realmente precisam nas suas operações, seja maquinário, materiais de construção ou dinheiro. "Sabemos que muitos pequenos e médios empreendedores investem as economias da vida nos seus negócios, todo o dinheiro que guardaram. Antes, a pessoa não precisava estar cadastrada em programas de auxílio do governo, mas, agora, com certeza vai precisar", reflete Mauren. Todas as publicações feitas no grupo utilizando a #adoteumempreendedorgaúcho serão postadas automaticamente. O grupo Conexões RS, fundado em 2016 no Facebook pela comunicadora Mauren Motta, lançou a campanha.

Auxílio do Estado