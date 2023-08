Em container cor-de-rosa, marca de Jaguarão leva bombachas coloridas à Expointer

Para Cristiane Machado Ignácio, 29 anos, e Daiane Mentz, 30 anos, a bombacha está longe de ser uma peça exclusiva da vestimenta do trabalho no campo. Isso porque as empreendedoras criaram, há três anos, em Jaguarão, a La Madre, marca de bombachas coloridas pensadas para mulheres e crianças.



Cristiane conta que o desejo de criar o negócio surgiu da vontade de aproximar a peça típica da indumentária tradicional gaúcha do look das mulheres. "Vimos uma brecha das bombachas coloridas. Era uma cadeia que precisava, porque é uma peça masculinizada e tem muita mulher no meio que usa, e que, inclusive, usava masculinas. Trouxemos com força a bandeira de que a mulher pode usar em qualquer lugar, seja qual for o estilo dela . Trazemos proposta com salto, com tênis, para criança", explica a empreendedora.

O nome do negócio, conta Cristiane, é uma homenagem à história das sócias. Ambas são veterinárias, mães e não são naturais de Jaguarão, cidade que abriga o negócio. Por isso, a La Madre sintetiza a realização do sonho das empreendedoras. "Nosso nome surgiu porque queríamos trabalhar, mas tínhamos as filhas pequenas e fora da nossa cidade natal. Então, a empresa tem uma essência e uma equipe toda de mulheres, muitas mães também", pontua.

As bombachas coloridas são feitas em diferentes tecidos, com uma média de preços que varia de R$ 220,00 a R$ 280,00. "Trabalhamos com 100% algodão, que é a queridinha, mas temos também de alfaiataria, que são tecidos mais leves e refinados, a de sarja, que o pessoal que monta à cavalo gosta, porque é um tecido mais firme, e a de veludo, que vendemos muito bem no inverno e para criança, porque são soltinhas e confortáveis", descreve a sócia sobre os modelos. Com estampas coloridas em diversas padronagens, as bombachas homenageiam as éguas que se destacam no meio do Cavalo Crioulo. "Todo ano, temos várias coleções. Na Expointer, temos a coleção Freio de Ouro. São sempre quatro bombachas batizadas com os nomes das éguas campeãs. Nesse ano, faremos, pela primeira vez, a coleção masculinas com os nomes dos machos", revela a empreendedora, destacando a importância da feira para a marca. "Nosso público é muito do cavalo criolo, então é uma vitrine", afirma.



Uma das novidades apresentadas na 46ª edição da Expointer é a coleção de alpargatas da marca, que, por enquanto, está disponível apenas no modelo adulto. Cristiane conta que a iniciativa é para fortalecer a marca e levar o nome da La Madre mais longe, contando, também, com boinas bordadas manualmente. Apesar ainda querer conquistar mais mercado, a empreendedora garante que a missão inicial da marca, de colorir o campo, foi abraçada pela clientela. "Ainda estamos quebrando alguns paradigmas, com a bombacha com salto ou com tênis, por exemplo. A bombacha não é só para usar com alpargata. O pessoal comprou a ideia e está dando certo. Surgem muitas pessoas falando que nunca usaram e compram a primeira bombacha conosco", orgulha-se Cristiane.

Além das vendas na Expointer, é possível comprar as bombachas da La Madre online.