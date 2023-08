Decoração temática de vaca chama atenção para estande de doce de leite na Expointer

Estrelat está chamando a atenção do público que visita o parque Assis Brasil ao longo da semana. Com uma mesa giratória, uma fonte de leite e diversas vaquinhas de crochê penduradas no estande, o negócio marca presença na banca 208 do Pavilhão da Agricultura Familiar da 46ª Expointer. Natural de Estrela, a marca de doces de leiteestá chamando a atenção do público que visita o parque Assis Brasil ao longo da semana. Com uma mesa giratória, uma fonte de leite e diversas vaquinhas de crochê penduradas no estande, o negócio marca presença na banca 208 do Pavilhão da Agricultura Familiar da

A decoração, de acordo com Eliana Beatriz Lenhard de Oliveira, empreendedora por trás da Estrelat, é o grande diferencial da marca e reflete o amor que a família tem pelo trabalho. "Vivo a vida inteira nisso, só trabalhei com vacas, então é difícil me afastar de casa. Brinco que elas me acompanham até aqui de alguma forma. Se não posso trazer a vaca viva, trago os bichinhos, os bonés, a galocha de vaca, elas me acompanham dessa forma. É o amor que tenho pelos animais e pela produção de leite", declara Eliana.

Além da beleza, a temática também é boa para os negócios, afirma Eliana. Em meio a cerca de 400 expositores que ocupam o mesmo pavilhão, a decoração funciona como uma maneira de atrair o público. " São muitas bancas aqui, mas o pessoal sempre comenta que o estande chama a atenção, parabenizam pela ideia. Tentamos iluminar, os bichinhos são o nosso chamariz ", define a empreendedora.

Eliana e o marido, Roberto de Oliveira, trabalharam apenas com a venda de leite pasteurizado por muitos anos, até que, em 2019, o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), passou a integrar o município de Estrela e permitiu que empreendedores locais comercializassem para todo o Estado. "Foi quando surgiu a ideia de criar algo novo, um subproduto do leite, porque, o leite em si, é muito perecível, queríamos produzir algo que não fosse tão perecível e pudéssemos levar para lugares mais distantes", lembra sobre o insight que deu início a produção de doce de leite.

"Todos os vizinhos falavam para produzirmos queijo, mas somos muito formiguinhas, então decidimos pelo doce de leite, e deu muito certo. É um sucesso, todo mundo ama", comemora Eliana, que completa, em 2023, dois anos de produção da iguaria. Por enquanto, a Estrelat produz apenas o doce de leite tradicional, feito com três ingredientes, mas já planeja a criação de um novo produto. "Como somos nós que tiramos o leite, pasteurizamos, embalamos e vendemos, falta perna para conseguir fazer mais, mas é a ideia, lançar um produto novo e diferenciado", adianta.

No primeiro ano de atuação, a marca conquistou uma medalha de ouro no concurso estadual de doce de leite da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL), em Carlos Barbosa. Neste ano, a conquista se repetiu, mas, dessa vez, com 100% de pontuação. "Foi muito emocionante quando anunciaram a pontuação. Não temos nem dois anos no mercado ainda e já é esse sucesso, ficamos muito felizes", celebra a empreendedora.

São duas variações do doce de leite. O pote de 400g custa R$ 30,00 e, se adquirido em dobro, sai por R$ 55,00. Já a opção reduzida, de 170g, custa R$ 15,00. A marca também conta com um kit, que leva doce de leite, uma colher e bolacha de pão de mel. No estande, também é possível comprar as vaquinhas por R$ 30,00 e os bonés estampados de vaca por R$ 45,00. Além de participar de feiras, responsáveis pela maior parte das vendas, os doces podem ser adquiridos por encomenda, via WhatsApp (51) 996763502. "No momento, não estamos procurando vender diretamente para o comércio, porque já temos muita procura dessa forma, pelo Instagram e WhatsApp. Então, enviamos por transportadora. Está funcionando bem nesse formato", conta Eliana.