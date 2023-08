Produtora de Picada Café cria geleias e biscoitos com chás

Com biscoito de camomila e geleia de lavanda, a Produtos Lilien traz à Expointer uma diversidade de itens produzidos a partir dos chás. Clarice Rohr é o nome por trás da produção, que acontece em cinco hectares de terra em Picada Café, cerca de 77 km da Capital.

A família, tradicionalmente, trabalhava com leite. No entanto, os chás chegaram na vida de Clarice em um momento de mudança. Em 2012, quando recebeu o diagnóstico de trombose, precisou repensar seus hábitos. "Mudei totalmente minha história. O chá fazia muito bem para mim. Comecei com 20 mudas e fui me apaixonando. Fiz um curso de plantas medicinais e aromáticas. Onde ia, comprava uma mudinha de chá, as pessoas me traziam de presente", lembra.

Em 2017, com a venda do gado leiteiro, o foco da família passou a ser totalmente dedicado à produção dos chás. Assim, eles desenvolveram mais produtos. Hoje, a marca conta com geleias orgânicas, biscoitos, chás, drip teas e blends, sendo esse último a novidade da edição deste ano da Expointer. "Temos uma linha de oito tipos de chás que vão para todo o Brasil. Estamos lançando blends de chás, que são quatro em um. São 10 tipos de blend. Temos também barras de cereais sem glúten e sem lactose e barra vegana", elenca a empreendedora, destacando que o foco nos chás é o diferencial da agroindústria. "Temos geleias de pétalas de rosa, de lavanda. Não queremos fazer só de uva, morango, que todo mundo tem. Vamos jogando uns chazinhos e umas flores", explica sobre as geleias, também disponíveis nos sabores capuchinha, hortelã, bergamota com capim limão, entre outros. Entre os biscoitos, além de camomila, que tem chamado a atenção dos visitantes, há opções de café, cravo e canela, queijo, nozes e amendoim. A Expointer, garante a produtora, é a maior vitrine para a Produtos Lilien. "Não tem um que fique parado, mas os blends fazem muito sucesso. A feira está excelente. Aqui é a nossa maior venda e onde se abrem muitas oportunidades. Muitos comércios e lojas vêm nos conhecer. Abre caminhos", define Clarice sobre a Expointer.

A Produtos Lilien está na banca 213 do Pavilhão da Agricultura Familiar, no parque Assis Brasil.