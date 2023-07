Com foco em eventos privados, empresa de drinks de Santa Maria expande negócio e abre filial em Porto Alegre

Com 11 anos de mercado, a Fuel Entretenimento, marca gaúcha especializada em drinks e eventos, chega a Porto Alegre. A filial na Capital é a quarta da empresa no Estado, com operações já existentes em Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul.



O empreendimento nasceu com Ruan Camargo. Porto-alegrense, mas morador de Santa Maria, o empreendedor estava no fim da faculdade de direito quando descobriu que não pretendia trabalhar na área. Ruan começou a se interessar por gestão e administração e decidiu criar seu próprio negócio. Assim, após analisar o mercado, percebeu que existia uma demanda no setor de entretenimento e drinks.



"Tive a oportunidade de conhecer algumas empresas aqui na Capital e como existia uma demanda em Santa Maria, e não tinha oferta por lá, resolvi abrir uma empresa voltada para entretenimento e drinks lá na cidade", relembra Ruan.

A operação focou ainda mais na produção de drinks com a entrada de Eugênio Baggiotto no negócio. O sócio é um bartender premiado, e responsável por manter a qualidade dos produtos oferecidos pela Fuel.

A empresa começou atendendo apenas em Santa Maria, mas a demanda foi crescendo. Em pouco tempo, a empresa já estava presente em outras cidades do oeste do RS. Assim, em 2017, surgiu a primeira oportunidade de expansão. Lisandra Donatti, amiga de Ruan e atual sócia da Fuel, propôs a abertura de uma filial em Passo Fundo, com o objetivo de atender o público do norte do Estado.

Em 2019, expandiu para a serra gaúcha, abrindo uma sede em Caxias do Sul. Com o sucesso na serra, o caminho natural era a abertura de uma sede na Capital, conta Ruan. "Depois de Caxias, Porto Alegre é um pulinho. A empresa lançou produtos novos, a nível de grandes capitais. Então já existia uma uma procura pela marca em Porto Alegre e Região Metropolitana de modo geral"

Com quatro sedes no RS, o plano da Fuel é expandir ainda mais . Ruan conta que eles esperam, a médio prazo, abrir filiais em outros estados. "A pretensão é Santa Catarina primeiro e depois Paraná. Sabemos que tem um mercado grande na área de eventos nesses estados", conta o empreendedor.