Mãe e filho comandam delivery de tábuas de frios em Porto Alegre

Sair de casa para usufruir dos prazeres gélidos do inverno nem sempre é um programa convidativo. Quem entende bem disso é Rosimari Ramos, que, junto com o filho Bruno Laurino, comanda a Bendito Sabor, empresa voltada à entrega de tábuas de frios em domicílios de Porto Alegre e Região Metropolitana. Os pedidos podem ser feitos por Instagram (@tabuasdefrios.poa) ou WhatsApp (51) 98240-1910.

O carro-chefe da Bendito Sabor são as tábuas para até duas pessoas, que levam queijos brie e gouda, pão de fermentação natural, salame, copa, caponata, geleia de pimenta, tomate cereja, azeitona, ovo de codorna, uva e uma fruta da estação. Essa alternativa custa R$ 145,00. A tábua de madeira, que é encoberta pelas delícias frias, está incluída no valor. O cardápio também contempla outras cinco opções, com produtos que servem até oito pessoas.

As pastas e as tábuas de madeira são produzidas por Rosimari e Bruno, respectivamente. "Os clientes perguntam pela minha caponata, é de comer de colher", brinca a idealizadora da Bendito Sabor, que começou a operar em 2020. Os demais produtos, como queijos, pães e itens de charcutaria, são adquiridos com fornecedores parceiros.

A mudança que levou o Bendito Sabor às vendas recordes



Apesar do negócio ter começado durante a pandemia, a dupla uniu as forças somente no início deste ano. "Percebi que a empresa tinha um potencial enorme e que poderia crescer muito mais", conta Bruno, que, somando os conhecimento publicitários à veia gastronômica de Rosimari, triplicou o faturamento da empresa.

E esse crescimento é amplificado pela chegada do inverno. No mês de junho, a Bendito Sabor atingiu o recorde de vendas, comercializando mais de 80 tábuas de frios no período. "O frio influencia muito. A partir de maio, aumentamos em 30% as nossas vendas", comenta Bruno, que entende que esse momento do ano é marcado, além das baixas temperaturas, por datas comemorativas e férias.

O delivery de tábuas de frios deve virar franquia em 2024



Com o objetivo de manter o negócio em alta, a Bendito Sabor estuda adicionar o modelo de franquias à operação. "Tem muita demanda fora de Porto Alegre", destaca Bruno, sobre os planos para 2024. Rosimari também garante que é procurada quase que diariamente por clientes de outros estados, especialmente Goiás e São Paulo. O valor está estimado em R$ 15 mil para abrir uma franquia do Bendito Sabor, conforme dizem os proprietários.

Outro projeto que está no radar é adquirir uma sala própria para a produção. Hoje, o funcionamento acontece na casa de Bruno. O cardápio também deve receber incrementos, como um queijo camembert folhado.

Os pedidos podem ser feitos todos os dias e quem escolhe a data de entrega é o cliente. "Temos tudo porcionado. Em 30 minutos, já está pronto para a entrega", diz Bruno, orgulhoso do que vem construindo.