Com chalés e cabanas, pousada de Viamão aposta em turismo em meio à natureza

Os espaços ao ar livre, que desde a pandemia passaram a ser ainda mais valorizados pelos turistas, são destinos visados também no inverno. E não precisa ir até o interior do Estado para curtir esse tipo de experiência. O Recanto Nativo, em Viamão, aposta em chalés e cabanas em meio à natureza.

O lugar fica a cerca de 30 minutos de Porto Alegre, na rua Hartur José Gatino, nº 3375. " É o clima da serra pertinho de você, num lugar afastado da muvuca da cidade, mas, ao mesmo tempo, próximo ", destaca Kelvyn Carbone, que, juntamente com os pais, José Alberto Carbone e Sandra Indicatti, e a esposa, Miriã Carbone, comanda o negócio.

A família abriu o Recanto Nativo em 2020, com o objetivo de ser uma brecha para os estresses carregados durante a pandemia. A pousada possui opções de descanso e lazer em meio à natureza, como árvores frutíferas, churrasqueira, piscina, área de convivência com rede, sala de jogos e um açude para pesca. "É uma acomodação mais voltada para o público que quer se reconectar, se desligar", percebe Kelvyn.

Os chalés e as cabanas



Os chalés e as cabanas do Recanto Nativo são equipados com cozinha completa, banheira de hidromassagem, fogão à lenha, aquecedor, sacada, televisão e Wi-Fi. O período mais frio do ano desperta o romantismo, e o Recanto Nativo disponibiliza um espaço quentinho e aconchegante em meio ao clima gélido - e repleto de belezas naturais - de um sítio. "O inverno encaixa com o Dia dos Namorados, deixa todo o clima muito mais romântico", entende Kelvyn, acrescentando que, durante essa época, a procura pelos chalés e pelas cabanas cresce.

Como alugar



As locações podem ser feitas pelo Instagram (@recantonativositio) ou pelo Airbnb e as diárias variam entre R$ 135,00 e R$ 250,00. Os empreendedores planejam, ainda neste ano, acrescentar mais uma acomodação à operação. Atualmente, o negócio conta com um chalé e uma cabana, e também possui minimercado.