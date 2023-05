A história do Farroupilha

Vinícius Mitto

Conhecido inicialmente como Várzea do Portão, por ficar nas proximidades do primitivo portão que ligava a cidade aos arrabaldes, o bairro Farroupilha tem como principal destaque o parque de mesmo nome. Porém um detalhe passa quase despercebido sobre o bairro e seu icônico parque. Na frente da Faculdade de Medicina da UFRGS, fica o Parque Paulo Gama, que é considerado o ponto inicial de urbanização da região, para formar o atual Parque Farroupilha. O bairro é sede de diversas instituições de ensino, com os cursos que compõem a UFRGS, além do Colégio Militar de Porto Alegre e do Instituto de Educação General Flores da Cunha.

Dica para curtir o bairro (ícone de pin)

A feira mais tradicional da capital é o @briquedaredencao que funciona todos os domingos das 9h às 17h, junto a Av. José Bonifácio, com artesanato e outras tantas atrações há mais de quatro décadas. Comemorando um ano de funcionamento e com pleno sucesso, o @refugiodolagopoa é um espaço de gastronomia e música dentro do Parque Farroupilha, trazendo qualidade de serviços e um visual moderno a região. Outro espaço que mescla gastronomia e cultura no bairro é o @tablado.andaluz, com mais de trinta anos dedicados às artes andaluzas e com a melhor paella de Porto Alegre.



Vinícius Mitto é Professor e Arquivista e edita o blog @bahguri.rs