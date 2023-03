45 anos do Brique da Redenção homenageia expositores em Porto Alegre

Ponto turístico e tradicional da capital gaúcha, o Brique da Redenção já foi até inspiração para composições, como o famoso trecho "passear pelo Brique num alto astral", da música Porto Alegre é Demais, de Isabela Fogaça. Neste ano, a feira, que reúne cerca de 278 expositores, tem mais um motivo para manter o astral lá em cima: o patrimônio cultural da cidade está fazendo 45 anos e conta com shows, homenagens aos expositores e desfiles gratuitos para comemoração.

Neste domingo (19), houve homenagem aos fundadores, concerto, apresentações musicais e espetáculo de dança. No próximo (26), haverá desfile e chegada de caravana com os carros antigos do Veteran Car Clube/RS. A programação é uma organização da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e da Comissão Deliberativa do Brique da Redenção.

Há mais de 30 anos expondo móveis de madeira na feira, o casal de cearenses, Cícera Torquato e Francisco Torquato, conta que construiu sua vida em torno do Brique. "Trazíamos nossas filhas pequenas, se criaram aqui", diz Cícera. Com o dinheiro das vendas, eles acumularam patrimônio e relações de amizade com outros expositores.

"Costumávamos ir na casa um do outros, jantar juntos. Tudo que temos é por causa do Brique, ganhamos mais do que se fossemos funcionários", lembra a expositora. Francisco não queria mais ser empregado contratado e, por isso, o casal se tornou autônomo. "Tivemos muitas fases aqui, algumas boas, outras nem tanto, mas não podemos reclamar", afirma Torquato.

Apesar de não conseguir ficar longe da feira, Cícera acredita que falta investimento. "Vir para cá aos domingos é muito bom, mas olha, falta uma atenção. Logo que começamos muitos artistas vinham visitar, pessoas de fora. É ponto turístico e ainda assim hoje não temos uma cobertura para os dias de chuva, no inverno, às vezes, ficamos quase dois meses sem conseguir expor. Os banheiros são precários. Então, acho que tem que melhorar a estrutura", pondera.

Fazendo parte da nova leva de licenciados para expor no Brique, a ceramista Maria Regina está empolgada com o novo espaço desde julho de 2022, quando 15 novos artesãos foram selecionados pela triagem da Prefeitura. "Sinto que as pessoas valorizam meu trabalho aqui, ninguém pede desconto. É um trabalho único, que não tem igual mesmo que eu tente fazer. Aqui consigo divulgar ainda mais", diz. Ela também ressalta o companheirismo entre os colegas. "Se um precisa sair, o outro ajuda, nos fortalecemos", reflete.

Em meio a transeuntes que caminhavam sem pressa, o ideal para qualquer domingo ensolarado em Porto Alegre, Rosana Cabral escuta as homenagens feitas à Jose Jorge Lima Farias parada em frente ao palco montado próximo ao Arco da Redenção com um leve sorriso no rosto. O expositor anunciado é um dos primeiros fundadores da feira e, aos 91 anos, não consegue ficar uma semana longe do evento. A porto-alegrense, que costuma ir ao Brique com frequência e escutava com atenção, afirmou que prefere visitar a seção dos artesanatos, enquanto o marido, conforme explica, prefere a área dos antiquários. "Aqui a gente se divide, vai cada um para um lado", brinca.

Mas, para além das preferências, caminhar pelo Brique (num alto astral) significa também uma memória afetiva para Rosana. "Eu venho aqui desde os meus oito anos, vinha com os meus pais. E continuo vindo. É muito bom", recorda.

Confira as atrações deste domingo (19) e como será no próximo (26)

19/3 - domingo:



10h30 - Homenagem aos expositores fundadores

Agradecimentos e entrega da encomenda “Amigo do Brique”

Parabéns musical alusivo aos 45 anos do Brique da Redenção/Antiquários.

11h - Concerto Campestre com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul sob a regência do maestro Telmo Jaconi.

12h30 - Apresentação de música e dança do Conjunto de Folclore Internacional “Os Gaúchos”.

14h - Show de Samba com Carlinhos Presidente.

15h - Show do Gaiteiro Lipsen.



26/3 - domingo:



10h30 - Desfile e chegada de caravana com os carros antigos do Veteran Car Clube/RS de Porto Alegre, com exposição dos carros antigos até 12h.