Refúgio do Lago celebra aniversário com shows nesta semana

Refúgio do Lago Localizado no coração da Redenção, ocompleta seu primeiro ano de atividades nesta quinta-feira (18). Para comemorar a data, o complexo gastronômico contará com uma programação especial para receber o público.

Os músicos Serginho Moah e Tonho Crocco serão as atrações na quinta e na sexta-feira, respectivamente, às 20h. No sábado, o espaço contará com um evento especial para as crianças, o Refúgio Só Para Baixinhos, a partir das 9h.

Já no domingo haverá um telão para transmissão do clássico Gre-Nal, que ocorre às 18h30min.

O que é o Refúgio do Lago

O local, situado entre o espelho d'água e o lago do parque, conta com um bar e cinco operações de gastronomia instalados em contêineres que são acessados por uma área central de mesas e bancos. Há ainda a possibilidade de sentar no mezanino das estruturas e ficar bem próximo das copas das árvores.

Há capacidade para cerca de 300 pessoas, e os pedidos são feitos e pagos pelo cliente diretamente em totens, que geram um ticket a ser entregue para a retirada do produto em um dos seis estabelecimentos.

O Refúgio do Lago foi instalado na área em que funcionava o antigo orquidário do parque, parcialmente destruído por um temporal em 2016. De acordo com a IoPark, nenhuma modificação foi feita na área original, já que o empreendimento foi construído em uma clareira do que sobrou do orquidário, demolido pela prefeitura em 2018.

Operações em funcionamento atualmente

Pizzaria do Lago, Refúgio BBQ, Bar do Refúgio, Quiero Café, Quiero Gelato e MAÇAIX e Burguer do Lago.