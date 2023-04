10 cafeterias para celebrar o Dia Mundial do Café em Porto Alegre

No dia 14 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Café. Mais do que nunca, portanto, é proibido negar o famoso convite para um cafezinho. Por isso, o GeraçãoE montou uma lista com 10 cafeterias para você conhecer em Porto Alegre e chamar os amigos para consumir a bebida acompanhada de diferentes delícias.

1. O café é mundial

cardápio inspirado em diferentes regiões do mundo , mostrando que, sim, o café merece um Dia Mundial. Trata-se do Poza Café, que ocupa o número 129 da rua Gonçalo de Carvalho, considerada uma das ruas mais bonitas do mundo. As bebidas partem de R$ 7,00 na casa, que também conta com bebidas geladas, salgados, doces, almoço durante a semana e brunch aos fins de semana. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 11h30min às 19h. A lista de 10 cafeterias para conhecer em Porto Alegre começa com uma com o, mostrando que, sim, o café merece um Dia Mundial. Trata-se do, que ocupa o número 129 da rua Gonçalo de Carvalho, considerada uma das ruas mais bonitas do mundo. As bebidas partem de R$ 7,00 na casa, que também conta com bebidas geladas, salgados, doces, almoço durante a semana e brunch aos fins de semana. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 11h30min às 19h.

2. Até as princesas da Disney amam café

Pink Palace Café saiu do mundo da fantasia para se tornar, segundo os sócios da cafeteria, o lugar mais cor-de-rosa de Porto Alegre . Localizada na rua Bezerra de Menezes, n° 85, a operação oferece cafés clássicos, drinks variados, xis, torradas, bolos e tortas, além de outras delícias. O espaço opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30min, e nos sábados, das 9h às 18h, com o brilho das princesas da Disney para você conhecer. saiu do mundo da fantasia para se tornar, segundo os sócios da cafeteria, o. Localizada na rua Bezerra de Menezes, n° 85, a operação oferece cafés clássicos, drinks variados, xis, torradas, bolos e tortas, além de outras delícias. O espaço opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30min, e nos sábados, das 9h às 18h, com o brilho das princesas da Disney para você conhecer.

3. Operação pocket no Moinhos de Vento

Baden deu um novo passo em 2023. Agora, a marca conta com uma operação na rua Barão de Santo Ângelo, nº 384. O espaço conta com um sofá, um pequeno balcão e mesas e bancos na rua, além da possibilidade de uso dos jardins da casa ou opções focadas na praticidade e no take away . A cafeteria funciona de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h30min, e, aos sábados, das 13h às 18h30min. Empreendendo há mais de 11 anos em Porto Alegre com foco em cafés especiais, adeu um novo passo em 2023. Agora, a marca conta com uma operação na rua Barão de Santo Ângelo, nº 384. O espaço conta com um sofá, um pequeno balcão e mesas e bancos na rua, além da possibilidade de uso dos jardins da casa ou. A cafeteria funciona de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h30min, e, aos sábados, das 13h às 18h30min.

4. Food hall a céu aberto na Zona Sul

Complexo Quintal Dona Irena está com novidade. Agora, Lívia Guzzo Sweet Coffee faz parte do food hall localizado na rua Dr. Armando Barbedo, nº 256. O espaço, em formato pocket, reúne cafeteria e confeitaria . Com destaque para os sabores de mirtilo, cenoura e chocolate, o bolo é o carro-chefe do empreendimento, e nada melhor que um cafezinho para acompanhar os doces na operação que funciona todos os dias, das 11h30min às 22h. está com novidade. Agora,faz parte do food hall localizado na rua Dr. Armando Barbedo, nº 256. O espaço, em formato pocket, reúne. Com destaque para os sabores de mirtilo, cenoura e chocolate, o bolo é o carro-chefe do empreendimento, e nada melhor que um cafezinho para acompanhar os doces na operação que funciona todos os dias, das 11h30min às 22h.

5. Gosto tanto de você

Síndico Torra e Café aposta em balcão com cara de boteco para conquistar o público do Centro Histórico. Além desse espaço, onde são servidos, para até 15 pessoas, os cafés especiais que são torrados no mesmo ponto, há uma sala com algumas mesas para receber cerca de oito clientes. A cafeteria para você conhecer opera na segunda-feira das 13h às 19h e nos outros dias da semana das 9h às 19h. Aos sábados, o negócio abre das 10h às 19h, rua dos Andradas, nº 419. Com inspirações no Tim Maia, oaposta empara conquistar o público do Centro Histórico. Além desse espaço, onde são servidos, para até 15 pessoas, os cafés especiais que são torrados no mesmo ponto, há uma sala com algumas mesas para receber cerca de oito clientes. A cafeteria para você conhecer opera na segunda-feira das 13h às 19h e nos outros dias da semana das 9h às 19h. Aos sábados, o negócio abre das 10h às 19h, rua dos Andradas, nº 419.

6. Cafés, chás, sanduíches e muita flora

Urbano Café une delicatéssen e floricultura . Além dos cafés, chás e sanduíches, quitutes tradicionais de uma cafeteria, o espaço oferece cestas e kits de produtos e todas as plantas disponíveis no local também estão à venda. Os itens do cardápio são de produção autoral, com opções sem glúten e sem lactose. A cafeteria para você conhecer em Porto Alegre opera de segunda a sábado, das 9h às 19h. Trazendo um pouco de verde ao bairro Menino Deus, oune. Além dos cafés, chás e sanduíches, quitutes tradicionais de uma cafeteria, o espaço oferece cestas e kits de produtos e todas as plantas disponíveis no local também estão à venda. Os itens do cardápio são de produção autoral, com opções sem glúten e sem lactose. A cafeteria para você conhecer em Porto Alegre opera de segunda a sábado, das 9h às 19h.

7. Café e grafite colorido

Porto Farrô conta com grafites e intervenções artísticas em sua composição, fica a uma quadra do Parque da Redenção e reúne cafeteria, galeria de arte e coworking no mesmo endereço. Uma das 10 cafeterias para você conhecer em Porto Alegre fica na rua Vieira de Castro, nº 156, e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 19h. O caféconta com grafites e intervenções artísticas em sua composição, fica a uma quadra do Parque da Redenção e reúneno mesmo endereço. Uma das 10 cafeterias para você conhecer em Porto Alegre fica na rua Vieira de Castro, nº 156, e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 19h.

8. Arte e cafés especiais

Com cafés com característica mais frutada , o Criatio Caffé estabelece-se no bairro Rio Branco com coworking, espaço para exposições artísticas e cardápio de comes, comercializados a partir de R$ 7,00, e bebes, a partir de R$ 8,00. A cafeteria funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, na rua Cabral, nº 438, em Porto Alegre. , oestabelece-se no bairro Rio Branco com coworking, espaço para exposições artísticas e cardápio de comes, comercializados a partir de R$ 7,00, e bebes, a partir de R$ 8,00. A cafeteria funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, na rua Cabral, nº 438, em Porto Alegre.

9. Plantas e cultura brasileira

Café Botânico: bebidas orgânicas, tortas saborosas, uma playlist de samba e MPB e muitas plantas. Além das ótimas opções do cardápio, o cliente pode desfrutar do espaço nas mesas, que são decoradas com livros sobre música brasileira. Uma das 10 cafeterias para conhecer em Porto Alegre fica na rua Joaquim Nabuco, nº 384, e funciona de segunda a quinta-feira, das 14h às 20h, de sexta-feira a sábado, das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 14h às 22h. Este é o: bebidas orgânicas, tortas saborosas,e muitas plantas. Além das ótimas opções do cardápio, o cliente pode desfrutar do espaço nas mesas, que são decoradas com livros sobre música brasileira. Uma das 10 cafeterias para conhecer em Porto Alegre fica na rua Joaquim Nabuco, nº 384, e funciona de segunda a quinta-feira, das 14h às 20h, de sexta-feira a sábado, das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 14h às 22h.

10. Para a família