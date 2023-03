Aceleradora europeia expande operação e anuncia fábrica de startups em Gramado

South Summit, a Fábrica de Startups Portugal, aceleradora com mais de uma década de operação na Europa, anunciou o lançamento da primeira Fábrica de Startups Brasil, com sede em Gramado. O evento ocorreu nesta quinta-feira (30), no Multiverso Experience do Cais Mauá, em Porto Alegre.



Buscando fomentar e acelerar startups nacionais e internacionais, o negócio, de acordo com Egon Barbosa, gaúcho radicado em Lisboa e um dos sócios da Fábrica, surge para quebrar barreiras no empreendedorismo. "Nós apoiamos e incentivamos startups para nascerem de forma global, o que não é comum. Com o acesso que temos hoje em dia, podemos realizar uma conexão com qualquer mercado do mundo", analisa Egon. A Fábrica tem atuação em países da Europa, Ásia e África, o que, segundo o sócio, também é um diferencial. "Cada país que estamos é a porta de entrada para esses continentes e, o mais importante, fala português. É uma barreira que buscamos quebrar, oferecer acesso econômicos para negócios através da língua portuguesa, democratizando o acesso ao mercado mundial", enfatiza.



Um dos principais programas realizados pela marca é o Turismo Explorer, que, em Portugal, já teve mais de cinco edições, envolvendo 2 mil empreendedores locais com o mesmo objetivo: revolucionar o turismo do país. “Nós realizamos o mapeamento de problemas reais na sociedade e, a partir disso, convocamos o ecossistema empreendedor para, juntos, trabalharmos em soluções. São startups, fintechs, governo e sociedade atuando juntos para melhorar essas situações”, explica Egon. No Brasil, o projeto tem Gramado como ponto central do programa. “O desafio é elevar o turismo da cidade para o próximo nível, com a experiência inteligente em harmonia com a comunidade e de maneira sustentável”, define Egon.



A escolha pela localização, de acordo com o sócio, foi estratégica. “Queremos transformar Gramado em um destino turístico inteligente, alinhado a valores como conveniência, produtividade, sustentabilidade, qualidade de vida e experiência diferenciada para quem visita a cidade”, explica. Ao lado de Egon no negócio estão Manoela Moschem, CEO da Vila da Mônica Gramado, e Marcia Ferla, head de Estratégia e Conexões da Holy.



Emocionada ao falar sobre a iniciativa em sua cidade natal, Manoela conta que, como empreendedora, já passou por muitas dificuldades ao longo de sua trajetória, e o objetivo como sócia da Fábrica é fazer com que novos empreendedores não passem pelo mesmo que ela passou. “Empreender é maravilhoso, transforma vidas e comunidades, mas é quase impossível se não contarmos com ajuda. A Fábrica trás isso de uma maneira muito leve e prática, com métodos simples, quase parecem jogos de tão fáceis. Muitos jovens não sabem como transformar suas ideias em negócio e gerar resultado financeiro, é isso que vamos fazer aqui”, declara. Ela ainda destaca o potencial que Gramado possui para geração de novos negócios e iniciativas empreendedoras. “Queremos ser a primeira smart city da região. Somos pretensiosos, sim, mas sabemos que a cidade comporta isso. A inovação pulsa em gramado e sabemos que podemos fazer mais lá”, prospecta sobre o futuro do negócio e da cidade.