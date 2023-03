Empreendedores marcam presença no South Summit em busca de networking e inovação

segunda edição do South Summit Brasil, que começou nesta quarta-feira (29) no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, e vai até sexta-feira (31), é parada obrigatória para empreendedores e empreendedoras que desejam não só alavancar o seu negócio, como se manter atento às novidades do mercado. Com mais de 900 palestrantes e diversas programações para os três dias de evento, a, que começou nesta quarta-feira (29) no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, e vai até sexta-feira (31), é parada obrigatória para empreendedores e empreendedoras que desejam não só alavancar o seu negócio, como se manter atento às novidades do mercado.

Empreendedorismo feminino e periférico

Diretora do projeto Empreendedoras Restinga, iniciativa que busca divulgar e fomentar negócios comandados por mulheres em um dos maiores bairros de Porto Alegre, e que já passou pelas páginas do GeraçãoE em 2019, a empreendedora Roberta Capitão marcou presença no primeiro dia do South Summit. "A periferia dificilmente conseguiria ter acesso a esse espaço, e sabemos que lá tem muito empreendedorismo, então estamos aqui buscando novidades, não tem como ficarmos fora disso, além de que queremos inserir o empreendedorismo periférico nesse meio", enxerga Roberta, que acredita que o empreendedorismo feminino está em alta no momento. "As políticas de ESG pedem essa inclusão, então é isso que fazemos aqui, essa inclusão que agora as empresas estão fazendo com um olhar específico e quase que obrigatório", ressalta.

Design e inovação andam lado a lado

Buscando desenvolver e incentivar o design independente na capital gaúcha, Camila Farina, curadora da Open Feira de Design, foi até o evento em busca de atualizações e novidades no mercado. “Não são todos os assuntos que têm feat com o meu negócio, mas acho que estar aqui é muito proveitoso. Tem muitas discussões sobre economia criativa, sobre inovação. Embora eu trabalhe com pequenos empreendedores, é interessante participar e estar por dentro do que acontece no macro, de questões econômicas, além da coisa do networking, tu encontras muita gente interessante por aqui”, comenta. Um dos temas que chamou a atenção de Camila, entre as diversas programações disponíveis no evento, é o equilíbrio entre o sustentável e o tecnológico. “É do meu interesse ver como a IA impacta o design. Hoje, quem vive de empreendedorismo precisa estar com os olhos voltados para o digital, não existe empreendedorismo sem estar conectado com tecnologias e inovações ”, observa Camila.





Fintech de pagamentos

Há dois anos no mercado, a Trio, fintech que busca facilitar pagamentos e movimentação de dinheiro para empresas, está com um estande no evento. O objetivo é o mesmo de diversos negócios que passam pelo Cais Embarcadero nesta semana: networking. A head de marketing da empresa, Bruna Caligari, acredita que, atualmente, existem poucos players no mercado de pagamentos, por isso, marcar presença em eventos de empreendedorismo e inovação como o South Summit é uma grande janela de oportunidade para o negócio. “ Temos mais chance de nos conectarmos com outros produtos, empresas grandes, conhecer outros players , empresas que vêm para cá buscando por essa inovação mesmo, porque é o que as pessoas vêm buscar aqui”, pontua.

Bar busca expandir operação na Capital

O Lilliput, um dos bares mais famosos da Capital, atravessou gerações em Porto Alegre, mas acabou fechando em 2010. Ano passado, o negócio foi notícia nas páginas do GE quando reabriu a operação, no Bom Fim. Com o objetivo de expandir o negócio e, em breve, voltar a ser referência no setor cervejeiro da cidade, o Liliput está presente no South Summit como uma opção gastronômica durante os três dias de evento. De acordo com Cléber da Silva Nascimento, um dos sócios proprietários do espaço, estar no South Summit é uma estratégia para promover a marca. "Já chegamos a ter nove bares na cidade e queremos retomar isso, então estamos aqui de uma forma estratégica. Somos a única opção de chope no evento. Nas próximas edições, além da cerveja, teremos opções de comida para o público", adianta Cléber.



Startup oferece gestão de informações ambientais



Confiante de que o ESG é o grande destaque para o setor de inovação e empreendedorismo em 2023, Ismael Fernando, gerente da meuResíduo, plataforma de gestão de informação ambientais, afirma que a startup faz questão de participar de todo e qualquer evento voltado para o tema. “Aqui, tu fazes muitos contatos, conhece muitas pessoas. Às vezes, tu podes pensar que fez poucos contatos, conversou pouco, mas uma pessoa que passa por aqui já pode fazer uma grande diferença, te conectar a outras pessoas, e o South Summit é um grande exemplo disso, não tem como não estar aqui sendo uma startup de inovação ”, reforça.





Novidade no ramo da educação