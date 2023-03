'O empreendedor da favela precisa inovar desde que nasceu', garante Renato Meirelles no South Summit

Giovanna Sommariva

30 Março 2023

Pesquisa sobre empreendedorismo periférico é apresentada pelo Sebrae nesta quinta-feira

O Sebrae-RS divulgou nesta quinta-feira (30), no segundo dia do South Summit Brasil, em Porto Alegre, o resultado da pesquisa Empreendedorismo nas Vilas e Favelas. O levantamento é uma parceria entre o Sebrae-RS e as prefeituras de Porto Alegre e Pelotas, e conta ainda com a participação do Instituto Locomotiva Consultoria, Marketing e Negócios Emergentes. O estudo traça um mapeamento dos principais desafios de empreender nas favelas, com ênfase nas oportunidades de geração de renda e promoção do desenvolvimento local. “Esse trabalho do Sebrae tem o objetivo de transformar aquilo que já existe nas favelas em algo que possa servir em benefício de toda sociedade”, garante André Godoy, superintendente do Sebrae-RS. Para ele, um dos maiores objetivos da pesquisa é desmistificar e distanciar estigmas que existem sobre as comunidades periféricas. “O benefício econômico já existe dentro das favelas, só precisa se tornar mais estruturado para que essas pessoas possam conseguir gerar renda e progresso para as suas comunidades. Desejamos usar esse estudo para, através do empreendedorismo, aproximar estas pessoas de toda a sociedade”, define.Apresentando um panorama geral do estudo, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva Consultoria, Marketing e Negócios Emergentes, cita alguns números que revelam a desigualdade presente dentro das favelas brasileiras, com foco na comunidade gaúcha. “Não tem como falar da favela sem falar de desigualdade, até porque a favela tem rosto, tem gênero. É onde fica a concentração geográfica de maior desigualdade do nosso País”, afirma. Segundo dados da pesquisa, em um emprego formal, o salário que um homem branco recebe pode ser até 29% maior que o de uma mulher negra com o mesmo grau de escolaridade. Esse fato, de acordo com Renato, acaba sendo a origem de muitas iniciativas empreendedoras nas favelas. “Eles [moradores de favelas] sabem que por serem negros, mulheres, que moram dentro da favela, dificilmente vão ganhar mais de dois salários mínimos. Então, a saída para isso é empreender”, explica.