LISTA: 13 bares para curtir o St. Patrick’s Day em Porto Alegre

De dia, o Dia de São Patrício, e, de noite, a Noite dos Duendes. A comemoração começa no Canto Bar, na rua Álvaro Chaves, nº 350, às 17h, e só termina no fim da madrugada, na URB Stage . Serão quatro atrações, dentre as quais se destacam o FP do Trem Bala. Os ingressos para o show, com início a partir das 23h, podem ser adquiridos em https://bit.ly/42esD0E.

Tem espaço também para os clássicos no St. Patrick’s Day. O Food Hall Dado Bier vai contar até com maquiadora para celebrar a data com glitter verde , além da apresentação do novo drink, Apple Spritz, uma bebida à base de vodka, espumante, xarope de maçã verde e soda. A dose dupla de chope verde vai estar disponível durante os três dias de festival – 16, 17 e 18 de março – das 17h às 20h. O show da banda Groove Démodé comanda a festa na avenida Túlio de Rose, nº 80.

Vai ter muita cerveja nas sete unidades do 4Beer espalhadas por Porto Alegre. Cada cerveja de 350 ml será vendida por R$ 14,00, mas o combo de quatro cervejas está em promoção por R$ 50,00.. Os Danadões Trio comandam a noite, que também contará com DJ e Flash Tattoo. A entrada é gratuita, a partir das 16h.

Na compra do combo, o cliente ganha o copo do evento, um chapéu temático e uma raspadinha para tentar a sorte e ganhar ainda mais bebidas

No Fuga Bar do 4º Distrito, no espaço menor, terá a apresentação da banda Urucum Dendê, com músicas brasileiras . No outro ambiente, a banda Ultramen começa a noite e a DJ Grasi Colombo promete terminá-la com o ritmo lá em cima. O local opera na rua Álvaro Chaves, nº 91, das 18h à meia-noite. Ingressos antecipados em https://bit.ly/3Lnj4GX.

O Brita vai dar start ao St. Patrick’s Day às 18h e promete se estender até 1h30min. Com decoração temática e moedas de chocolates espalhadas pelos ambientes , o bar irá comercializar cerveja verde de 450 ml pelo preço de 300ml e Gin Tônica verde com 30% de desconto. Só chegar na rua Gen. Lima e Silva, nº 1037.

chope verde e cerveja de 600 ml para consumir no local ou simplesmente pegar e seguir o fluxo do festival

No melhor estilo da banda É o Tchan, o Larica , além de matar a sua fome da madrugada, terá uma atração especial no St. Patrick’s Day: um. O espaço, que conta com entrada franca, oferece chope verde, banda e DJ e estará aberto das 17h30min às 2h na rua Santos Dumont, nº 710, no 4º Distrito, região tipicamente cervejeira que promete movimentar milhares de pessoas em Porto Alegre

Falta pouco para a cultura irlandesa tomar conta de Porto Alegre. Isso porque, nesta sexta-feira (17), é celebrado o St. Patrick's Day, popular no país europeu. Mas, como conta a história, o St. Patrick’s Day nem sempre foi uma data de curtição. O evento surgiu em 1903 como uma comemoração religiosa em homenagem ao padroeiro da Irlanda, São Patrício. Para que a celebração não fosse ofuscada pelos sacrifícios da quaresma, que, neste ano, acontece de fevereiro à abril, a Igreja Católica suspendeu as restrições nesta data, 17 de março. Com isso, o povo irlandês viu-se livre para extrapolar em comidas fartas, músicas, festas e bebidas. O St. Patrick’s Day do jeitinho que a gente conhece se popularizou em 1970, a partir da abertura de bares e pubs, muito estimulados pelas cervejarias locais. Então, está liberado! Põe a tua roupa favorita na cor verde e deixa que a gente te indica os bares para curtir o St. Patrick’s Day em Porto Alegre.

9. Open de chope

Óbvio que um bar originalmente irlandês não ficaria de fora das festas do St. Patrick’s Day em Porto Alegre. Localizado no Viva Open Mall, o Mulligan, em parceria com a Brahma, oferecerá open de chope e petiscos, num valor de R$ 120,00 , no dia 18 de março, das 17h às 22h30min. Três atrações estão confirmadas para curtir o St. Patrick’s Day com muita música e bebida. Ingressos presencialmente ou pelo WhatsApp: (51) 3029-3725

10. Novidade em Porto Alegre

A Fat Bull Beer, que recentemente chegou na Capital, prepara-se para St. Patrick’s Day, que movimentará milhares de pessoas na cidade. “Será o nosso primeiro evento como cervejaria de Porto Alegre, o que fortalece a nossa chegada. Produzimos 1 mil litros de chope verde , feito com clorofila para dar a cor da comemoração de St. Patrick´s. Fora isso, temos 16 torneiras de outros estilos da Fat Bull e convidadas. Cerveja é o que não vai faltar”, destaca Tiago Bird, um dos sócios do estabelecimento, que opera no Barra Shopping Sul, do meio dia às 22h.

11. Rock Irlandês

A Cervejaria Fora da Lei celebra St. Patrick’s em dose dupla. Na sexta-feira (17) e no sábado (18), as duas unidades da marca terão atrações especiais para celebrar a data. Além da caracterização temática das operações e atendentes para a data, a agenda conta com atrações musicais e promoção de chopp e hambúrguer verdes. A Fora da Lei Anita, que fica na rua Anita Garibaldi, nº 245, contará com uma ação de rua em frente ao local, com chopeiras instaladas na calçada. Na sexta-feira, a unidade recebe no palco um pocket show de rock irlandês com a banda Gabe e Gabi . Já no sábado, a música fica por conta da Elefolks. Na operação da Assis Brasil, o destaque será a banda Get On Top, tributo Red Hot Chili Peppers.

12. Donut verde

E depois de tanta cerveja, nada melhor que um doce. O Culpado Donuts preparou uma ação para quem, na data, preferir um doce no lugar da tradicional cerveja. A marca produzirá uma edição limitada de donuts verdes. O donuts pinky será substituído, nesse dia, por uma versão coberta de chocolate branco na cor característica da celebração . A caixinha com o trio verdinho custará R$ 30,00 na loja do Culpado, na avenida Protásio Alves nº 230, e R$ 39,90 no Ifood.

13. Hambúrguer também entra na onda