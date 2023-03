Saint Patrick´s Day movimenta o Quarto Distrito de Porto Alegre na sexta-feira

A segunda edição do Saint Patrick's Day no Quarto Distrito, na próxima sexta-feira (17), espera superar o público de 2022, quando 18 mil pessoas passaram pelos bares e restaurantes da região. Neste ano, a expectativa dos organizadores é dobrar o número de pessoas festejando a data nos estabelecimentos, que terão uma programação especial.

Serão mais de 100 mil litros de cerveja distribuídos em 150 torneiras. “A tradicional cerveja verde, que já é conhecida como marca registrada da festa, soma-se à variedade de cervejas especiais fabricadas nas cervejarias do Quarto Distrito”, conta Diego Araújo, um dos organizadores do evento e que está à frente do AOG Pub.

A festa, caracterizada pelo verde na decoração e produtos, ocorre das 17h às 0h e tem entrada gratuita. A programação dentro dos bares terá os mais diversos gêneros musicais no dia 17, reforçados pelas músicas temáticas da festa. Araújo lembra que o Saint Patrick's Day do Quarto distrito é celebrado há anos pelos bares da região, porém foi em 2022 que a comemoração oficial começou a ser realizada no bairro, em uma articulação entre a prefeitura e o Quartopoa com os bares e empreendedores locais.

Neste ano, foram implementadas mudanças para melhorar o espaço e as experiências do consumidor, oferecendo mais pontos de venda, banheiros químicos e coleta seletiva, que terá separação de resíduos e reciclagem. Haverá bloqueio de vias da região para a realização da festa (confira relação das vias bloqueadas abaixo).

Segundo os organizadores, Porto Alegre tem a segunda maior festa em homenagem ao santo no Brasil, ficando atrás apenas de Belo Horizonte. Cada vez mais tradicional, o festejo é um evento oficial, conforme determinação da prefeitura da Capital.

Araújo comemora o aumento gradativo do público que frequenta o Quarto Distrito. “Percebemos que agora as pessoas já estão mais confiantes em frequentar lugares mais movimentados. O período da pandemia foi cruel para todos os estabelecimentos e com os do 4º Distrito não foi diferente. A retomada vem sendo muito sólida principalmente por que os bares do 4º Distrito formam uma família onde uns apoiam os outros, e de tempos em tempos criamos e oferecemos eventos na região, trazendo assim novidades para os frequentadores”, destaca o empreendedor.

Confira as alterações no trânsito na região do Quarto Distrito no dia 17/03:

- Álvaro Chaves (da Voluntários até a Farrapos);

- Conselheiro Travassos (da Álvaro Chaves a São Pedro);

- Conselheiro Camargo (do Beco do Agulha até São Pedro);

- Moura Azevedo (Voluntários até a Santos Dumont);

- Santos Dumont (da Almirante Barroso até a Almirante Tamandaré, da Moura Azevedo a Polônia, sem bloqueio da São Pedro);

- Polônia (da Santos Dumont a São Paulo, meia pista lateral do Real Fucking Burger).

Alguns bares com programação confirmada no Saint Patrick´s Day: