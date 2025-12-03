Lancheria da Zona Leste conhecida pelas barcas de hambúrguer abre no bairro Santana

Operando há 10 anos na Zona Leste de Porto Alegre, a Casa do Hambúrguer está de casa nova. Conhecida pelas barcas e os boxes de hambúrguer, o negócio é comandado pelo casal Rafael e Jéssica Telles. A mudança de endereço veio acompanhada da expansão do negócio que, por uma década, atendeu somente via delivery. Agora, localizada na avenida Jerônimo de Ornelas, no bairro Santana, o restaurante passa a ter atendimento presencial.

Antes de entrar no ramo da gastronomia, Rafael trabalhava em outro setor do comércio, lidando com postos de combustível e lojas de conveniência. A principal motivação para a mudança para a gastronomia foi a vontade de trabalhar para si próprio. Além disso, Rafael encontrou no empreendedorismo uma forma de obter um maior retorno financeiro, em contraste com o baixo salário e as longas horas que enfrentava antes.

“Graças a Deus, com o tempo, consegui conquistar uma boa casa, ter um bom carro e manter o negócio, isso é uma das maiores vitórias”, observa Rafael.

De acordo com o empreendedor, o processo de tele-entrega compromete a qualidade final do produto e a entrega ao cliente. “Embora o prato seja feito com cuidado e carinho, não vai chegar como você quer para os clientes”, afirma. No atendimento presencial, segundo Rafael, o cliente recebe o prato com a mesma qualidade que sai da cozinha.

Apesar do crescimento desenfreado com o delivery, intensificado principalmente pela pandemia de Covid-19, os proprietários sempre tiveram o sonho de conseguir receber os clientes. A ideia de mudar o formato do negócio veio ao mesmo tempo que surgiu a oportunidade do novo ponto.

“Às vezes, dá um pouco de medo, mas isso aí faz parte de empreender. Investir grana e pensar que pode não dar resultado, mas tem que manter o pensamento positivo sempre e conquistar novos clientes”, confessa Rafael. A transição de negócio não é vista apenas como uma mudança de endereço, mas sim como um recomeço. “ É como recomeçar. Estou há 10 anos com o negócio, mas essa mudança de endereço necessita conquistar um novo público, apresentar a marca ”, constata.

O estabelecimento passou por obras que duraram cerca de três meses. O novo local comporta até 40 pessoas e, além de oferecer hambúrgueres à noite, a Casa do Hambúrguer passou a operar no horário do almoço, oferecendo à la minuta. A decisão de servir almoços foi uma das principais adaptações implementadas pelo negócio após a transição do formato. O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h30min às 14h, e os valores dos pratos variam entre R$ 22,90 e R$ 25,00.

Segundo Rafael, 50% do público do novo ponto ainda é composto por antigos clientes. “Os nossos clientes da Zona Leste continuam pedindo. Isso é bem importante, porque dá uma força para o negócio nesse momento inicial depois da mudança”, constata.

Entre os itens que mais têm saída, destacam-se as barcas de hambúrguer, os hambúrgueres doces nos sabores Esticadinho, morango e Ferrero Rocher, e os picadões, compostos por diferentes petiscos, para compartilhar.

Segundo Rafael, o carro-chefe do negócio é o hambúrguer de provolone com abacaxi. Os hambúrgueres custam entre R$ 29,90 e R$ 39,90, incluindo os acompanhamentos, que são batata frita, nuggets, anel de cebola ou polenta frita. Além de hambúrgueres e petiscos, a Casa do Hambúrguer oferece xis.

Endereço e horário de funcionamento da Casa do Hambúrguer