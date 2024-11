Com projeto itinerante, samba de raiz é levado para diferentes pontos da Capital

Foi em 2021 que o músico Thiago Ribeiro resolveu criar a roda de samba itinerante Thiago Ribeiro & Amigos. Com foco em samba de raiz, o grupo toca em bares e restaurantes espalhados por Porto Alegre, assim como em eventos públicos e privados.



Natural do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, Thiago é músico desde os 15 anos e conta que se apaixonou pela arte por conta da família e amigos. Durante sua carreira, ele passou alguns grupos e projetos musicais focados em samba.

Thiago canta e toca cavaco e, por conta disso, ele geralmente é o intérprete dos grupos que participa. Assim, com o tempo, o empreendedor passou a nutrir a vontade de ter um projeto encabeçado por ele. Foi aí que, em 2021, a ideia saiu do papel e a roda de samba Thiago Ribeiro & Amigos foi criada.



"Sempre tive essa essência de samba de raiz na minha família e no bairro onde me criei, então sempre almejei viver de música", explica Thiago



O grupo passou a tocar no Armazém do Campo, empreendimento que era localizado na Cidade Baixa e, segundo Thiago, o sucesso foi quase instantâneo. O destaque foi tanto que até algumas celebridades apareceram para prestigiar o trabalho do grupo.



"Deu super certo nosso trabalho, o pessoal comprou a ideia. Tivemos várias situações inusitadas por ali. O Jorge Drexler já tocou com a gente. O Chico Pinheiro foi lá curtir nosso som, a Denise Fraga fez uma participação também", afirma Thiago.



Outro ponto de destaque em sua caminhada foi o Samba do Quintana. O evento, que desde junho de 2023 acontece no primeiro domingo do mês, transforma o primeiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana em uma grande roda de samba e conta com o Thiago Ribeiro & Amigos para animar a festa.