Operando há 35 anos, restaurante árabe é clássico de Porto Alegre

Fundado em 1989, o Al Nur é um dos restaurantes mais conhecidos do segmento em Porto Alegre. O empreendimento, que já teve quatro pontos na cidade, hoje conta com uma sede na Protásio Alves e outra na rua Chavantes, na Zona Sul.

O empreendimento foi fundado há 35 anos por uma imigrante libanesa. A proprietária original havia trabalhado na cozinha de um tradicional restaurante árabe em Rio Grande e, depois de um tempo, decidiu investir em seu próprio negócio. Assim, abriu o Al Nur em um pequeno espaço na avenida Protásio Alves, local que abriga uma das sedes do restaurante até hoje.

Segundo os empreendedores, a sede original tinha metade do tamanho do restaurante atual. O local sempre buscou oferecer comida árabe tipicamente libanesa, como kibe, esfihas, chancliche, mjadra, entre outros. Além da comida, o Al Nur, originalmente, buscava apresentar outras facetas da cultura árabe, com shows de dança e apresentações artísticas. Isso fez do empreendimento um ponto de encontro da comunidade libanesa na Capital.

Hoje, o negócio é liderado por Sid Said, filho da proprietária, e Fernando Dreher, gestor dos dois restaurantes. Fernando conta que foi Sid que decidiu expandir a marca e, em 2013, criou as filiais. O experimento de colocar a marca em shoppings na Capital, no entanto, acabou não tendo muito sucesso. Em 2015, por conta de uma baixa no faturamento, os empreendedores resolveram fechar as sedes no Bourbon Wallig e no Praia de Belas, seguindo apenas com as lojas de rua.

“O nosso modelo de negócios não combina com shopping. É difícil. Não adiantava insistir”, lamenta Fernando.

No entanto, segundo ele, o Al Nur segue firme e forte. O restaurante conta com opções à la carte, sequência - onde é possível degustar todos os itens do cardápio - e, durante o almoço, com um menu executivo no valor de R$ 33,90, que oferece pequenos combos pensados para uma pessoa. Entre os favoritos da clientela estão os kibes - tanto o cru como o frito.

Atualmente, o Al Nur conta com uma clientela bem diversa, segundo o empreendedor. Além da comunidade árabe da região, muitas pessoas, das mais diferentes etnias, apreciam a culinária libanesa.

O Al Nur também conta com muitos clientes veganos e vegetarianos, já que a culinária árabe tem naturalmente pratos sem insumos de origem animal, como o falafel e o homus. Segundo Fernando, entre os jantares no fim de semana, o restaurante vende aproximadamente 1 mil unidades de kibe frito.

O Al Nur funciona nas terças, das 18h30min às 22h. De quarta a sexta, das 11h30min às 14h30min, e das 18h30min às 22h. Nos sábados, das 11h30min às 15h, e aos domingos, das 18h30min às 22h.