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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 12:21

Tour: como é prédio comercial que virará moradia em POA?

Tour: como é prédio comercial que virará moradia em POA?

Tour: como é prédio comercial que virará moradia em POA?

Reprodução/JC
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Prédio comercial do centro de Porto Alegre agora será aberto para moradia.

Já imaginou morar em um prédio comercial do Centro Histórico de Porto Alegre? O que é preciso ser feito para transformá-lo em uma residência?

Em busca dessas respostas, o JC sobrevoou e entrou no local. Confira agora como são os imóveis e quanto custarão.

Eles passam por um retrofit e deverão ser entregues em 2027. Leia a matéria completa

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