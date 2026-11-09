Porto Alegre,

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CapaEconomiaHabitação

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 12:37

Prédio histórico no Centro de Porto Alegre será utilizado para moradia

Prédio Possidônio da Cunha no Centro Histórico conta com nove pavimentos e 27 apartamentos

Prédio Possidônio da Cunha no Centro Histórico conta com nove pavimentos e 27 apartamentos

Artur Koch/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com um investimento de R$ 8 milhões, o prédio Possidônio da Cunha, localizado na rua Vigário José Inácio, nº 479, esquina com a rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre, vai passar por uma modernização que promete mudar a fotografia do bairro. O edifício, com 27 apartamentos de dois e três dormitórios, é tombado pelo patrimônio histórico e será destinado exclusivamente para moradia. A execução da obra será de responsabilidade da empresa Toniolo. 

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