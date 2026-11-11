Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 22:03

JC visita a 4ª edição da Feira de Agricultura Familiar

JC visita a 4ª edição da Feira de Agricultura Familiar

JC visita a 4ª edição da Feira de Agricultura Familiar

REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O centro histórico de Porto Alegre ganhou novas cores, sabores e aromas para a Feira da Agricultura Familiar. Nesta 4ª edição, o diferencial é o protagonismo feminino. Das 104 bancas expositoras, 37 são lideradas por mulheres. Promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), em parceria com a Emater/RS-Ascar e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do governo do Estado, a feira começou na segunda-feira (9) e segue até sábado (14), no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Leia aqui a matéria completa.

Notícias relacionadas