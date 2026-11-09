Protagonismo feminino e sucessão rural marcam feira de agricultura familiar em Porto Alegre

Marcada pelo protagonismo feminino à frente dos negócios no campo, a 4ª edição da Feira da Agricultura Familiar (Agrifam), promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), em parceria com a Emater/RS-Ascar e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do governo do Estado, começou nesta segunda-feira (9) e segue até sábado (14), no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre. O evento, que tradicionalmente celebra a diversidade da produção rural e valoriza os sabores, aromas e texturas dos produtos da agricultura familiar, reúne este ano 104 empreendimentos, dos quais 37 são conduzidos por mulheres.

Suélen Kaltbach, mestre cervejeira e fundadora da cervejaria Kaltbier, de Santo Antônio da Patrulha, é uma dessas empreendedoras. Segundo ela, estar à frente de um negócio em um setor tradicionalmente associado aos homens, em um ambiente ainda marcado pelo machismo, representa um desafio, mas também uma oportunidade de ampliar a visibilidade feminina. “Ter uma mulher à frente é muito representativo. É importante mostrar que a mulher pode, sim, estar à frente, que ela é agricultora, que faz cerveja, que prova e que comanda uma indústria cervejeira”, destaca.

Ao lado do marido e da cunhada, Suélen acompanha todas as etapas da produção, desde o plantio do lúpulo até a embalagem. Com boas expectativas para o evento, a empreendedora trouxe uma cerveja de rapadura para apresentar ao público. “Como em Santo Antônio a rapadura é muito tradicional, fizemos essa receita pensando em remeter um pouco e trazer um pouquinho da nossa cidade para dentro da feira. É uma cerveja escura, que combina bem com doces e tem aroma de caramelo”, explica.

Suélen Kaltbach (à direita) é fundadora e proprietária da cervejaria Kaltbier, de Santo Antônio da Patrulha. Ao lado do marido e da cunhada, Thereza Lemos (à esquerda), produz cervejas artesanais desde 2023 Artur Koch/JC

Para a secretária-geral da Fetag-RS, Jaciara Maria Muller, a importância da iniciativa está justamente em transformar a realidade de mulheres que, historicamente, tiveram seu trabalho pouco reconhecido. “A partir do momento que elas se sentem empoderadas, que podem se associar ao sindicato e ter acesso a políticas públicas, podem transformar aquele alimento que já produziam em uma agroindústria, de fato, reconhecida, e vir para esses espaços”, afirma.

Com o objetivo de aproximar também o campo da cidade, a agricultura familiar de Porto Alegre está representada na feira por quatro empreendimentos vinculados à Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (Rama).

Lucimara da Silva, da Chácara Vila Nova, é uma das produtoras da Capital que apostaram na inovação. Segundo ela, a ideia de produzir sorbet à base de aipim surgiu em 2020, da necessidade de aproveitar o excedente de morangos da propriedade. “Eu fui autora dessa ideia. O aipim entra como liga, e a proposta é ser um sorvete sem produtos químicos, com baixo teor de açúcar e feito com frutas orgânicas”, explica.

Lucimara da Silva, da Chácara Vila Nova, de Porto Alegre, produz sorbet sem adição de produtos químicos, com baixo teor de açúcar e feito à base de frutas orgânicas Artur Koch/JC

Também de Porto Alegre, Mariana Guarienti deixou a área jurídica para se dedicar à produção de queijos artesanais com receitas próprias. A atividade é desenvolvida ao lado do marido, na Tempo – Naturalmente Queijo. Participando pela segunda vez da Agrifam, ela destaca a importância do evento para as vendas e a conquista de novos clientes. “O que segura o produtor no final e no início do ano é essa feira, porque a gente vende um grande volume, muito parecido com a Expointer, por exemplo”, afirma.

Mariana Guarienti é queijeira e cofundadora da Tempo – Naturalmente Quei Artur Koch/JC

Sucessão rural também é destaque

Além do protagonismo feminino, a 4ª edição da Agrifam também celebra a sucessão rural e o papel dos jovens no campo. Aos 26 anos, João Robaski Meregali, proprietário da agroindústria Mel da Terra, de Santo Antônio da Patrulha, produz mel desde 2018. Segundo ele, a iniciativa surgiu da vontade de dar continuidade ao legado do pai, que trabalha com abelhas desde 1986.

Para Meregali, a feira representa uma oportunidade de negócios, fidelização de clientes e prospecção de novos consumidores. “Os clientes já são recorrentes e vêm nos visitar. Aqui temos um público muito bom. O movimento já começou desde o início da manhã”, observa.

João Robaski Meregali, de 26 anos é proprietário da agroindústria Mel da Terra, de Santo Antônio da Patrulha Artur Koch/JC

Entre os visitantes, Maria Alves, de Porto Alegre, destaca a importância de prestigiar os empreendimentos da agricultura familiar. “É muito importante movimentar esse negócio, que movimenta tanto a economia gaúcha, e valorizar esses produtos. Eu amo! Sempre venho”.

Também visitante assíduo do evento, António Alegre ressalta a dedicação dos produtores na elaboração dos alimentos. “Para mim, é um prazer chegar aqui e provar as coisas boas que eles fazem. Na cidade, todo mundo deveria valorizar cada vez mais a agricultura, porque é de lá que vêm as coisas boas que nos alimentam. É de lá que vêm essas riquezas”, diz.

De acordo com o presidente da Fetag-RS, Eugênio Edevino Zanetti, embora seja difícil estimar o público, a expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo espaço e conheçam de perto a diversidade da agricultura familiar gaúcha. “Esperamos que as pessoas venham visitar e conhecer de perto a agricultura familiar no Rio Grande do Sul”, convida.