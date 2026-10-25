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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 13:09

TRE-RS prevê apuração dos resultados do segundo turno até 19h30min

TRE-RS prevê apuração dos resultados do segundo turno até 19h30min

TRE-RS prevê resultados até 19h30

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A manhã deste domingo de segundo turno foi marcada por poucas ocorrências no Rio Grande do Sul, segundo o TRE-RS. De acordo com o secretário de TI do tribunal, Daniel Wobeto, a expectativa é que todas as seções encerrem a votação às 17h, com grande parte dos dados transmitidos até às 19h e a totalização final estimada para as 19h30. Acompanhe a cobertura completa

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