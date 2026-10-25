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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 12:31

Apoiadores de Lula em Porto Alegre demonstram confiança na vitória

Apoiadores de Lula em Porto Alegre demonstram confiança na vitória

Apoiadores do PT realizam café da manhã em Porto Alegre

YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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Os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram em um café da manhã na sede estadual do PT em Porto Alegre, demonstrando confiança na virada no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL). Edegar Pretto, coordenador da campanha de Lula no RS, destacou a mobilização crescente, especialmente entre jovens e mulheres. O ex-governador Olívio Dutra afirmou que a campanha ganhou tração desde o primeiro turno. Após o fechamento das urnas, os apoiadores voltarão à sede do PT para acompanhar a apuração. Acompanhe a cobertura completa

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