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CapaGaleria de VídeosEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 12:27

Zucco vota em Porto Alegre e apoia Flávio Bolsonaro

Zucco vota em Porto Alegre e apoia Flávio Bolsonaro

Zucco vota em Porto Alegre

YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, votou em Porto Alegre e expressou confiança na vitória de Flávio Bolsonaro no segundo turno presidencial. Após votar, Zucco viajou a Brasília para acompanhar a apuração ao lado do candidato do PL. "O nervosismo é normal, mas a gente está muito otimista", disse Zucco. Acompanhe a cobertura completa.

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