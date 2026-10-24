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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 12:42

Como vai ser o primeiro caminito de Porto Alegre criado pelo Sabor de Luna?

Como vai ser o primeiro caminito de Porto Alegre criado pelo Sabor de Luna?

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PARÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Como vai ser o primeiro caminito porto-alegrense? A coluna Minuto Varejo mostra simulação de como vai ficar a passagem que ganhou o nome de Caminito del Sabor, ao lado de uma das padarias e confeitarias mais prestigiadas da Capital. Os donos do Sabor de Luna, Tati Druck e Raul Coppetti, contam por que decidiram adotar o caminho e o que estão preparando ao lado da loja da rua Carlos Trein. A estreia será em novembro, para festejar os 15 anos do negócio com duas lojas, entre os bairros Mont’Serrat e Bela Vista e Auxiliadora. Acompanhe!

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