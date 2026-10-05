Caminito porto-alegrense da confeitaria Sabor de Luna

Um caminito porto-alegrense está literalmente nascendo em uma das regiões mais valorizadas da Capital. A ideia surgiu da dupla de donos da Sabor de Luna, para marcar os 15 anos da trajetória da confeitaria e padaria com inspiração de receitas uruguaias. Uma passagem pública, que conecta as ruas Carlos Trein Filho e Ciro Gavião, entre os bairros Auxiliadora e Bela Vista, será o Caminito del Sabor. A marca tem sua segunda unidade, aberta em 2025, justamente na trilha da passagem. Os donos Tatiana Druck e Raul Coppetti estão investindo R$ 200 mil para melhorar a estrutura e também levar desenhos e muita cor à trilha. A passagem foi adotada pela empresa, que segue legislação da Capital, e terá melhor infraestrutura, acessibilidade, segurança, paisagismo, mobiliário e arte urbana, listam os empreendedores.

As obras já estão em andamento. Este mês deve ser concluída a nova identidade visual, com "pinturas e intervenções artísticas". A dupla quer estrear o "caminito" em 15 de novembro, que é o aniversário da Sabor de Luna. "Queríamos comemorar os 15 anos fazendo alguma coisa que continuasse existindo quando a festa acabasse. A Sabor de Luna nasceu em Porto Alegre trazendo uma memória afetiva do Uruguai. Agora, queremos devolver um pedaço dessa história à cidade", afirmam, em nota para a coluna, Tati e Raul, como são chamados por clientes e amigos.

"Estamos construindo algo bonito para a cidade" é a frase na faixa que molda e anuncia a chegada do novo corredor. O nome Caminito del Sabor é uma conexão "afetiva com o universo do Rio da Prata e com a cultura uruguaia que está na origem da empresa", cita a dupla, que faz outro esclarecimento: "A intenção não é reproduzir o Caminito de Buenos Aires ou criar um cenário temático, mas construir uma linguagem própria, vinculada a Porto Alegre e à história da Sabor de Luna". As intervenções, detalham os empreendedores, têm referências do "universo construtivo de Joaquín Torres García, marcado pela geometria, pelos módulos, símbolos e cores primárias, e a atmosfera arquitetônica, solar e luminosa de Carlos Páez Vilaró, especialmente de Casapueblo". Essas influências serão reinterpretadas para formar um vocabulário visual próprio, sem reproduzir obras específicas dos artistas.

“O Caminito vai reunir arte uruguaia, arquitetura, gastronomia e memória. Aquilo que faz parte da história da Sabor de Luna atravessa a porta e passa a ocupar a cidade”, explicam os empresários.



