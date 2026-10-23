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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 18:27

Fiergs celebra licença ambiental para o projeto da CMPC no RS

Fiergs celebra licença ambiental para o projeto da CMPC no RS

Fiergs celebra licença ambiental para o projeto da CMPC no RS

REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
O presidente da Fiergs, Claudio Bier, e vice-presidentes da entidade visitaram a nova sede do Jornal do Comércio no Tencopuc nesta sexta-feira (23). Durante o encontro, o presidente da Fiergs celebrou a aprovação da licença ambiental para o projeto de uma nova fábrica de celulose da CMPC em Barra do Ribeiro. E destacou o impacto positivo para a indústria gaúcha.

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