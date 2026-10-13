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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 12:30

Praça da Alfândega se transforma para receber a Feira do Livro de Porto Alegre

Praça da Alfândega se transforma para receber a Feira do Livro de Porto Alegre

Montagem da Feira do Livro de Porto Alegre

Reprodução/JC
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Começou a montagem da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. O evento, promovido pela Câmara Rio-Grandense do Livro, acontece na Praça da Alfândega e reunirá 80 bancas de livreiros, escritores e leitores entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro, sob o tema "Essência que faz histórias". A expectativa é de que as estruturas que começam a ser organizadas no local fiquem prontas nas próximas semanas, em uma data próxima ao primeiro dia do evento. Leia a matéria na íntegra aqui

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