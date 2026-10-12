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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 15:27

Começa montagem da Feira do Livro de Porto Alegre; evento começa dia 30

Estruturas que receberão bancas de livros na edição 2026 começaram a ser montadas na Praça da Alfândega e devem ficar prontas nas próximas semanas

Estruturas que receberão bancas de livros na edição 2026 começaram a ser montadas na Praça da Alfândega e devem ficar prontas nas próximas semanas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Começou na manhã desta segunda-feira, 12 de outubro, a montagem da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. O evento, promovido pela Câmara Rio-Grandense do Livro,  acontece na Praça da Alfândega e reunirá 80 bancas de livreiros, escritores, leitores entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro, sob o tema "Essência que faz histórias".

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