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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 19:59

VÍDEO: Saiba o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição

VÍDEO: Saiba o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição

Saiba o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição

YouTube/Reprodução/JC
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As eleições acontecem neste domingo e o eleitor precisa estar atento às regras no momento de votar. É permitida a manifestação individual e silenciosa com camisetas ou bandeiras, além do uso de "colinha" em papel.

Já o uso de celular na cabine, a prática de boca de urna e aglomerações de campanha são proibidos e podem anular o voto. Assista ao vídeo e leia a reportagem completa para saber mais.

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