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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:48

Saiba o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição

No caso de descumprimento das regras, o eleitor pode ter seu voto anulado e sofrer outras penalidades

No caso de descumprimento das regras, o eleitor pode ter seu voto anulado e sofrer outras penalidades

Rovena Rosa/Agência Brasil
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
No dia 4 de outubro mais de 8,5 milhões de gaúchos vão às urnas para escolher os novos deputados estaduais e federais, os dois senadores, governador e presidente. Para o dia do pleito, a Justiça Eleitoral determina algumas regras às quais o cidadão deve se atentar. A principal determinação diz respeito à proibição do uso de equipamentos eletrônicos no momento de votação.

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