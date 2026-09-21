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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 10:43

Veja cenas do temporal registrado no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21/9)

Cenas do temporal desta segunda-feira no Rio Grande do Sul

Reprodução/JC
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Veja imagens do temporal que gerou estragos pelo Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2026. Conforme dados da Metsul Meteorologia, em Porto Alegre, a chuva e os vendavais começaram ao redor das 3h, afetando inicialmente bairros do Sul da cidade e depois as zonas Leste, Central e Norte. Matéria completa aqui

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