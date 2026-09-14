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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 09:37

Porto Alegre ganha teatro com plateia retrátil neste mês

Teatro Bancários inaugura este mês em Porto Alegre

Youtube/JC
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O Rio Grande do Sul ganha mais um espaço cultural. Ou, pelas possibilidades arquitetônicas desta nova estrutura, pode-se dizer que serão cinco novos espaços. Neste mês, o Teatro Bancários RS foi apresentado como o mais novo local dedicado a receber apresentações. E tem uma novidade: a plateia é retrátil. Leia mais aqui.

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