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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 12:50

Novas regras no futebol brasileiro: veja reação nas ruas

Regras futebol

Reprodução/JC
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A CBF anunciou novas regras no futebol brasileiro. As mudanças passam a valer já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e o JC foi às ruas para ouvir a opinião de quem acompanha as partidas. Leia a matéria completa aqui

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