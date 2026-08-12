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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:47

Futebol brasileiro terá novas regras de arbitragem a partir deste final de semana

Uma das principais normas é a "Lei Vini Jr."

Uma das principais normas é a "Lei Vini Jr."

Luciana Vermell/CBF/JC
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Filipe Plentz Munari
Na última segunda-feira (10), a CBF realizou uma reunião no Rio de Janeiro com os clubes da Série A e B do Brasileirão para a criação da Liga do Futebol Brasileiro. O encontro definiu a adoção de novas regras para arbitragem, muitas delas adotas na Copa do Mundo, que começarão de forma imediata nas duas principais divisões do Nacional, Copa do Brasil (masculina e feminina) e Brasileiro Feminino. 

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