Porto Alegre,

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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 16:14

Confira a agenda cultural do JC para o final de semana de 14 e 15 de agosto

Confira a agenda cultural do JC para o final de semana de 14 e 15 de agosto

/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
A equipe de redação do Jornal do Comércio traz sugestões para aproveitar ao máximo a vida cultural de Porto Alegre no final de semana. Um dos destaques é a Montagem O Profeta Louco, com Juliano Passini, que cumpre temporada no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307).

Leia a agenda completa aqui.

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