O fim de semana já começou - e a Agenda JC está na mão para você fazer a melhor escolha

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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:17

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Montagem O Profeta Louco, com Juliano Passini, cumpre temporada no Teatro Renascença

Montagem O Profeta Louco, com Juliano Passini, cumpre temporada no Teatro Renascença

Vilmar Carvalho/Divulgação/JC
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SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO

19h - Maurício Chaise toca Locomotores e clássicos do rock brasileiro dos anos 1970, acompanhado de Lucas Juswiak, Lucas Leão e Murilo Moura, no Bar Tutti Giorni (Borges de Medeiros, 710). Entrada franca. 

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