- Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 13:43

Minuto Varejo - Ep. 39 - Estratégia da Botoclinic para crescer mais no Brasil

O episódio 39 do videocast da coluna Minuto Varejo mostra a estratégia da Botoclinic para crescer mais no Brasil. Os convidados Wagner Quina, CEO da marca e rede de franquias de tratamentos estéticos, e Marcos Carbone, franqueado em Bento Gonçalves com loja aberta no fim de 2025, detalham como vem sendo a evolução da rede, investimentos, modelo de loja e como atrair mais e vencer as barreiras de consumidores.
