Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 00:25

Botoclinic volta a abrir franquia no RS e estreia na Serra Gaúcha

Quina (esq) e Carbone apostam em crescimento da marca no RS

Quina (esq) e Carbone apostam em crescimento da marca no RS

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Uma das maiores redes de estética e beleza do Brasil, que se intitula pioneira em procedimentos de harmonização facial no País, voltou a abrir franquia no Rio Grande do Sul, Estado onde nasceu, em 2019. A nova investida da Botoclinic também marca a chegada da rede à Serra Gaúcha, onde acaba de estrear a mais recente loja da marca no Shopping Bento.
Uma das maiores redes de estética e beleza do Brasil, que se intitula pioneira em procedimentos de harmonização facial no País, voltou a abrir franquia no Rio Grande do Sul, Estado onde nasceu, em 2019. A nova investida da Botoclinic também marca a chegada da rede à Serra Gaúcha, onde acaba de estrear a mais recente loja da marca no Shopping Bento.
"Vamos atender a clientela de Bento, Garibaldi, Farroupilha e também Caxias do Sul, que ainda não tem loja", avisa o franqueado Marcos Carbone, que também tem uma unidade há seis anos (desde o surgimento da marca) em Palmas, em Tocantins. A rede tem hoje 120 lojas pelo País, sendo 46 franquias e 74 próprias. O Estado tem hoje 16 unidades
O CEO da rede, Wagner Quina, destaca que o movimento de expansão vai continuar e que a empresa recebe mais de 40 pedidos por mês de interessados em montar operações. Para o Rio Grande do Sul, Quina comenta que a abertura de unidades é natural, devido à lembrança e ligações com o Estado.
Hoje a Botoclinic pertence ao grupo Medsystems e XP Investimentos. Uma das novidades pode ser a abertura de uma unidade de um dos modelos mais recentes de operações da marca. Quina cita a Casa Botoclinic que estreou em São Paulo e que une procedimentos estéticos e harmonização com wellness SPA (bem-estar), tratamentos exclusivos e loja de produtos.
"Espero que possamos entrar em breve no Rio Grande do Sul", acena o CEO. A possibilidade é para 2026, que poderá ter duas unidades da espécie de flagship (unidade conceito) da marca no País.
Unidade da marca que nasceu no Estado já funciona no Shopping Bento | PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Unidade da marca que nasceu no Estado já funciona no Shopping Bento PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O setor de beleza e estética tem no Brasil um dos maiores mercados no mundo. Carbone aposta em "potencial enorme"para mais operações. "Vamos atender toda a região, desde Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha até Caxias do Sul, que ainda não tem Botoclinic", descreve o franqueado, que não descarta ter mais unidades. Quina destaca que a retomada de aberturas e a posição da unidade, a primeira da Serra, é estratégica.
"Temos um especialista em franquias à frente desta operação", pontuou o CEO, que adiantou que a marca já tem mapeado outros locais para abrir unidades. "A ideia é que a gente volte a expandir e estamos abertos para avaliar interessados", avisa Quina. O executivo informou, em dois anos, a receita cresceu quatro vezes, e a margem bruta, 14%.
Em 12 meses, são 200 mil protocolos (aplicações). Unidades estão sendo convertidas para um novo conceito de lojas. "O foco é na jornada do consumidor. Unidades que fizeram a mudança aumentaram 30% a receita", lista Quina. Para o Rio Grande do Sul, vão ocorrer mais conversões. "Esperamos ter mais lojas abrindo", projeta o executivo. 

Notícias relacionadas