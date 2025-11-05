Botoclinic volta a abrir franquia no RS e estreia na Serra Gaúcha

Uma das maiores redes de estética e beleza do Brasil, que se intitula pioneira em procedimentos de harmonização facial no País, voltou a abrir franquia no Rio Grande do Sul, Estado onde nasceu, em 2019. A nova investida da Botoclinic também marca a chegada da rede à Serra Gaúcha, onde acaba de estrear a mais recente loja da marca no Shopping Bento.

"Vamos atender a clientela de Bento, Garibaldi, Farroupilha e também Caxias do Sul, que ainda não tem loja", avisa o franqueado Marcos Carbone, que também tem uma unidade há seis anos (desde o surgimento da marca) em Palmas, em Tocantins. A rede tem hoje 120 lojas pelo País, sendo 46 franquias e 74 próprias. O Estado tem hoje 16 unidades.

O CEO da rede, Wagner Quina, destaca que o movimento de expansão vai continuar e que a empresa recebe mais de 40 pedidos por mês de interessados em montar operações. Para o Rio Grande do Sul, Quina comenta que a abertura de unidades é natural, devido à lembrança e ligações com o Estado.

Hoje a Botoclinic pertence ao grupo Medsystems e XP Investimentos. Uma das novidades pode ser a abertura de uma unidade de um dos modelos mais recentes de operações da marca. Quina cita a Casa Botoclinic que estreou em São Paulo e que une procedimentos estéticos e harmonização com wellness SPA (bem-estar), tratamentos exclusivos e loja de produtos.

"Espero que possamos entrar em breve no Rio Grande do Sul", acena o CEO. A possibilidade é para 2026, que poderá ter duas unidades da espécie de flagship (unidade conceito) da marca no País.

Unidade da marca que nasceu no Estado já funciona no Shopping Bento PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O setor de beleza e estética tem no Brasil um dos maiores mercados no mundo. Carbone aposta em "potencial enorme"para mais operações. "Vamos atender toda a região, desde Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha até Caxias do Sul, que ainda não tem Botoclinic", descreve o franqueado, que não descarta ter mais unidades. Quina destaca que a retomada de aberturas e a posição da unidade, a primeira da Serra, é estratégica.

"Temos um especialista em franquias à frente desta operação", pontuou o CEO, que adiantou que a marca já tem mapeado outros locais para abrir unidades. "A ideia é que a gente volte a expandir e estamos abertos para avaliar interessados", avisa Quina. O executivo informou, em dois anos, a receita cresceu quatro vezes, e a margem bruta, 14%.

Em 12 meses, são 200 mil protocolos (aplicações). Unidades estão sendo convertidas para um novo conceito de lojas. "O foco é na jornada do consumidor. Unidades que fizeram a mudança aumentaram 30% a receita", lista Quina. Para o Rio Grande do Sul, vão ocorrer mais conversões. "Esperamos ter mais lojas abrindo", projeta o executivo.